Afsluiter in stijl en Belgisch snookertalent heeft een zwart beest: deze (minder bekende) sporten gingen gewoon door Redactie

14 maart 2020

18u58 0 Sport Het coronavirus steekt stokken in de wielen van bijna elk sportevenement. Bijna, inderdaad, want her en der ter wereld woedt er op dit moment toch de strijd naar winst. In Servië en Oekraïne blijven ze voetballen, terwijl ook minder bekende sporttakken hun activiteiten voortzetten. Van het WB biatlon in Kontiolahti tot het EK U21 snooker mét een Belgisch toptalent.

U kent ze wel, de apps waarop de score van elke voetbal-, basketbal-, tenniswedstrijd en ga zo maar verder seconde na seconde wordt bijgehouden. Op een zaterdagnamiddag kan je blíjven scrollen, de uitslagen van wel honderden matchen flitsen voorbij op het scherm. Niet vandaag, het woordje ‘uitgesteld’ vergezelt quasi elk evenement. Quasi, want hier en daar wordt er toch nog gesport.

Zo werd er in de late namiddag in zes verschillende eersteklassecompetities gevoetbald. The show must go on in de hoogste divisies van Algerije, Hongarije, Oekraïne, Rusland, Servië en Turkije - al dan niet achter gesloten deuren. In de Argentijnse, Braziliaanse en Mexicaanse hoogste voetbalafdeling wordt er straks nog gespeeld. Een overzicht van alle voetbalactiviteiten dit weekend, vindt u HIER!

🏟📸👍 Evimizdeyiz! pic.twitter.com/Wz2vJuHFI2 İttifak Holding Konyaspor(@ konyaspor) link

Biatlon in Kontiolahti (Finland)

Ook de wereldbekermanche biatlon in het Finse Kontiolahti ging gewoon door. Bij de mannen won vijfvoudig olympisch kampioen Martin Fourcade zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière. Vieren met het publiek zat er niet in, er waren immers geen toeschouwers toegelaten. Bij de dames won de Française Julia Simon. De eindzege was bij de heren voor de Noor Johannes Thingnes Bo en bij de dames voor de Italiaanse Dorothea Wierer. De individuele gemengde aflossing en reguliere gemengde aflossing van morgen worden afgelast, net als de WB-manches in Oslo.

EK U21 snooker in Albufeira (Portugal)

Ook een landgenoot in actie. De amper 15-jarige Ben Mertens treedt in het Portugese Albufeira aan op het EK U21 snooker. Daar ontmoette hij zijn boeman, want net als in de halve finales op het EK U18 was de Ier Aaron Hill te sterk. In de halve finales moest de Oost-Vlaming na een 4-1-nederlaag naar huis. De 18-jarige Hill, de regerende kampioen, pakte de eerste drie frames waarin Mertens kansen kreeg maar ze niet kon benutten. In frame vier potte de 15-jarige Mertens een 71 break weg, waarna hij in frame vijf een 40 punten voorsprong bij elkaar snookerde. Na een fout van onze landgenoot potte Hill de laatste twee rode ballen weg gevolgd door de kleuren waarmee hij zijn plaats voor de finale veilig stelde. Niet enkel in Portugal wordt er trouwens gesnookerd, er is ook de Gibraltar Open Snooker.

Beachvolleybal in Langkawi (Maleisië)

Op Langkawi, een eiland dat bij Maleisië hoort, staat een Wereldbekermanche van het beachvolleybal op het programma. Polen kroonde zich tot winnaar.

Fijalek/Bryl 🇵🇱 began 2020 season in the best way possible beating 2-1 (16-21, 21-19, 15-11) Gaxiola/Rubio 🇲🇽 in the #FIVBWorldTour 4-Star Doha gold medal match.



Watch on YouTube: https://t.co/iT6YsDepLl

More info: https://t.co/EK1EdjIqVD#FIVBBeachVolleyball #BeachVolleyball pic.twitter.com/ICCJcQrjpc Volleyball World(@ FIVBVolleyball) link

The bronze medal 🥉 goes to Italy! Great performance of Nicolai/Lupo 🇮🇹 to defeat Evandro/Bruno 🇧🇷 by 2-0 (21-19, 21-17). #FIVBWorldTour Live & Replays on YouTube: https://t.co/iT6YsDepLl



For more info, go to https://t.co/vS8kQkwN0e #FIVBBeachVolleyball #BeachVolleyball pic.twitter.com/4TGqj2k4G8 Volleyball World(@ FIVBVolleyball) link

Darts in Barnsley (Engeland)

Ook in het Engelse Barnsley topsport. Het Players Championship darts wordt er dit weekend georganiseerd. Michael van Gerwen had er alvast zijn dagje niet, de nummer één van de PDC kreeg een rammeling van Nathan Aspinall: 6-1.

Tafeltennis in Oman

2020 ITTF Challenge Plus Oman Open: Day Two https://t.co/SfM5UJgSqE pic.twitter.com/S3wmFOwPsv TBL 🏓 TNS(@ tbl_tns) link

Jumping in Jerez de la Frontera (Spanje)

Alta participación en el CSI3* de la quinta semana del Circuito del Solhttps://t.co/8d2jAPYlBT pic.twitter.com/Vf2PYKK0A9 OcioCaballo(@ OcioCaballo) link