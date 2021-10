Afgekeurde goal en knal op de paal: Lukaku kent ongelukkige wedstrijd, maar Chelsea wint wel van Southampton

Belgisch voetbal Bondscoach Mathijssen heeft selectie klaar voor duels tegen Kazachstan en Denemarken

1 oktober Bondscoach Jacky Mathijssen heeft een selectie van 24 beloften (U21) opgeroepen voor de kwalificatiewedstrijden van het EK 2023 tegen Kazachstan (8 oktober in Leuven) en Denemarken (12 oktober in Leuven). Op weg naar het hoofdtoernooi in Georgië en Roemenië staan de Belgische beloften in hun groep op kop met zes punten op zes. Met overwinningen in Kazachstan (1-3) en in Turkije (0-3) namen ze een prima start in hun campagne.