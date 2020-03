Adnan Custovic is de nieuwe hoofdtrainer van KV Oostende, Franck Berrier wordt zijn assistent TTV

03 maart 2020

19u50 4 KV Oostende KV Oostende heeft Adnan Custovic aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 41-jarige Bosniër is de opvolger van de Nederlander Dennis van Wijk, KV Oostende heeft Adnan Custovic aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 41-jarige Bosniër is de opvolger van de Nederlander Dennis van Wijk, die gisteren aan de kant werd geschoven . Franck Berrier wordt één van zijn assitenten.

Custovic, die bij KVO al hoofdcoach was en daarvoor assisten van Yves Vanderhaeghe, was tot nu actief als assistent-trainer bij de Bosnische nationale ploeg. Maar met die job stopt hij nu. De kustploeg liet voorts ook weten Franck Berrier dat de assitent van Custovic wordt.

Custovic leidt morgen zijn eerste training. “Ik heb me altijd goed gevoeld in Oostende en de band met de spelers, de omkadering, het personeel en de fans was ook altijd opperbest”, zegt hij op de website van de club. “Het deed me pijn om KVO onderin te zien staan, maar ik zal mijn uiterste best doen om de komende twee wedstrijden tot een goed einde te brengen.”

Geen interne oplossing

Oostende probeerde de vacature eerst intern in te vullen. Vanochtend zat voorzitter Frank Dierckens samen met assistent-coaches Franky Van der Elst en Patrick Creemers en beloftencoach Kurt Bataille, maar dat trio zag het niet zitten om over te nemen. “Aanvankelijk bekeken we inderdaad de opties om een interne oplossing te zoeken, maar om verscheidene redenen was dat niet zo evident”, aldus Dierckens. “Dus de keuze viel al snel op een externe man en dan was het belangrijk dat die persoon én de competitie kent én de spelersgroep kon inschatten. Dan kwamen we logischerwijs bij Custovic uit.”

“De spelers die nog met hem werkten, zijn ook unaniem lovend over zijn aanpak”, gaat Dierckens voort. “ Ik denk dat hij de geknipte man is om deze job tot een goed einde te brengen. Bovendien brengt hij met ex-speler Franck Berrier ook een oude bekende mee die het huis erg goed kent.”

