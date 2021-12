ACHTER DE SCHERMEN. De wonden bij de Belgian Cats zijn nog altijd niet helemaal geheeld: “Ineens zie je iedereen in elkaar zakken. Zó onwezenlijk”

NBA Vijfde zege op rij voor Utah en Chicago in NBA, Lakers verliezen opnieuw

Utah Jazz heeft in de NBA voor de vijfde keer op rij gewonnen. De uitwedstrijd bij de Portland Trail Blazers eindigde in 105-120. Rudy Gobert nam 22 punten en 14 rebounds voor zijn rekening. Ook Rudy Gay, met 21 punten en 6 rebounds, had een belangrijk aandeel in de zege.

