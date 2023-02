De topzes stond al langer vast voor de Champions play-off in de Liga. Het drietal Guibertin, Tectum Achel en Borgworm belandt in de Challenge play-off, waarvan nrs. 1 en 2 uitzicht behouden op een Europees ticket via bijkomende barrageduels. Tectum Achel draaide Gent een loer in de tiebreak en is zo verlost van de allerlaatste stek.

Kon Achel de rode lantaarn kwijt in zijn laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie? Jawel. Tegenstander Gent startte met Fischer voor De Vries op de hoofdaanval. Achel wisselde de midposities van Smit en Verweij. De eerste set bleek onderhevig aan bizarre schommelingen: 10-6, daarna 12-16, waarna het vuur bij de thuisploeg in de pan sloeg. Van Leemputten (MVP), Dahl en Van Dijck hadden bij 22-22 de overhand. Bezoekers Fischer, Vandecaveye en Kjaer rukten in de tweede fase naar 2-7 op. Avoc liet niet betijen: 14-14. Maar opnieuw Fischer sloeg langs 18-22 snedig toe. Bingo: 1-1. De derde akte dreef op een hoog spanningsniveau. Verweij en Staples konden 22-19 en 23-23 over de streep trekken. Martijn Colson stelde knap 2-2-gelijk via 15-23 in het vierde spel. Gent haalde meer rendement uit zijn opslag en aan het blok. Maar een dolle tiebreak voerde Tectum Achel vanaf 14-13 naar vier matchballen. ‘Aussi’ en ‘giantkiller’ Max Staples zorgde na 2u20’ voor een geweldige ontlading: 18-16. Goed voor de vierde zege van het seizoen. Weg van de laatste plaats. (PLG)