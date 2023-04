Tectum Achel heeft zijn revanche beet na 0-3 thuisverlies tegen de Waals-Brabanders op 18 maart. De return uit werd een heel zware klus. Door nerveus makende omstandigheden. Geen Ulrik Dahl tussen de lijnen bij Tectum. Voor de Deense hoofdaanvaller zit het seizoen erop wegens een ernstige knieblessure. Hij keert dit weekend huiswaarts. Zijn contract in Achel wordt niet verlengd. De Let Jänis Medenis bezette de stek van opposite. Andere kopzorg: headcoach Jan Vanvenckenray diende zich door een kleine operatieve ingreep te laten vervangen door assistent-coach Renzo De Gaspari. Die mocht de pluimen op zijn hoed steken. In de Challenge play-off zal de laatste wedstrijd Achel thuis tegen Borgworm beslissen over de twee barragetickets. Eén en twee van de Challenge play-off bikkelen tegen nrs. 5 en 6 van de Champion play-off voor een Europese deelname. De uiteindelijke eindwinnaar vangt een ticket voor de Europese Challenge Cup van volgend seizoen. Guibertin totaliseert 7 punten, Achel 6 en Borgworm 5 punten. Het wordt nog even spannend.

De eerste set in Mont-Saint-Guibert golfde gelijk tot 5-5. Dan versierde de thuisploeg enkele uitlopers. Tot 9-6 en 15-11. Achel dichtte die gaatjes. Maar niet helemaal. Bij 17-16 hoopten de Limburgers op de volledige terugkeer na goede inspanningen van Medenis. Maar Vande Velde en Hofmans staken nieuw vuur aan de lont. Over 21-16 gaven de bezoekers zich gewonnen. Weer Hofmans schonk Axis langs 24-18 zes setballen. Simon Van de Voorde pakte al bij de eerste kans uit met een trefzekere ace: 25-18. Dat moest veranderen. En ja, Achel raakte in de tweede fase behoorlijk onder stoom. Met weer druk van krachtpatser Jänis Medenis: 6-8. Max Staples was terug in de basis gekomen, terwijl Fransen even de plaats ruimde voor Ward Van Dyck. Met een ace van Malisse en stevig werk van Niels Huysegoms hees Guibertin zich weer op het goede spoor: 14-12, 18-15 en 20-17. Van Dyck, Smit. en Staples dwongen T 1 Wannes Rosiers bij 20-20 tot een time-out. Hielp die ingreep? Niet onmiddellijk. Achel rukte op naar 22-24, wat twee setballen opleverde. Fransen miste eerst twee keer op een rij: 24-24. Waarop Verweij en de acende Fransen (derde setbal bij 24-25) de buit grepen: 1-1. Godart mocht van Rosiers van start voor Malisse in de derde akte. Het lokale middenduo Huysegoms (al zijn 10de punt) en Van de Voorde stopte veel Achelse aanvallen: 16-9. In de Limburgse rangen liep het op service niet naar wens. Guibertin kon de rode loper via 20-12 en 23-15 ongehinderd uitrollen naar een 2-1-voorsprong: 25-15. Bezoekende ‘Aussie’ Max Staples krikte zijn niveau dan toch op in de vierde herneming: 13-15. De dubbele wissel van Axis - Malisse en Van Walle in - leverde niets op: 15-20. Staples pinde de laatste twee punten op het scorebord: 19-25. Zo kwam een tiebreak aanwaaien. In die belle werd bij 6-8 van kamp gewisseld. Tim Smit was in een prangend slot van goudwaarde. Na 13-13 en drie matchballen zou de Nederlander het ontladende punt afdrukken. De totale puntenstand luidde 108-101 voor de thuisploeg. Maar het dappere Achel won het duel. (PLG)