Achel ambieert als nieuwe leider een Europees ticket

Arnor Van Leemputten kreeg de voorkeur aan de set-up bij de Limburgers. Die keken snel aan tegen 5-2 in de eerste set. Jippe Schroeven moest de bij Borgworm uitvallende hoofdaanvaller Roman Abinet (knie) snel aflossen. Onder druk van bezoekers Verweij, Staples en middenman Smit evolueerde de opener over 10-10 gelijkopgaand. Achel timmerde een eerste kloofje op de tabellen langs 13-16. Maar Cosemans, Perin en Madsen leidden hun troepen naar 20-19. In de eindfase sloegen de thuisaanvallers via 23-22 heel attent toe aan het net: 25-22.

Achel verslikte zich in de tweede fase compleet bij de start: 7-2. Gortzak kwam gevat in aan de passing. En ja, het scenario veranderde. Met veel opslagdruk. Tim Smit kon over 20-22 dankzij een ‘3 op 3’ gelijk stellen: 21-25. Meteen een opkikker voor Achel, dat zegedriftig uit de sloffen schoot langs 1-5, door Luikse foutenlast in de derde akte. Het weerloze Borgworm kraakte tegen Van Dijck, helemaal ‘on fire’, over 10-20 en 13-23. In de vierde beurt wisselde thuiscoach Fred Servotte het hoekduo Madsen en Perin onderling van plaats. De Fransman Van Dooren griste puntjes mee: 6-6. Pierre Perin, de Luikse man in topvorm, hield de hoop op een tiebreak levend. Bij 14-13 keerde de Deen Dahl (MVP) terug voor Fransen in de Achelse rangen. De goede ingreep? Jawel, Staples en Gortzak zetten 16-13 om in 16-16. Het middenduo Smit (64 %) en Verweij - ieder met vier killblocks - haalden over 19-21 en 21-22 een optimaal rendement. Borgworm pareerde bij 22-24 nog de eerste Achelse matchbal: 23-24. Maar ‘Aussi’ Max Staples sloeg bij de tweede kans op een driepunter koelbloedig toe. Het grootste verschil zat ‘m in de opslagen: 4 aces voor het thuisteam tegen 6 voor Achel, slechts 10 opslagmissers voor Tectum tegen 22 voor de opponent. Eindstand: 1-3. (PLG)