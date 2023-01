De zwaarbevochten 1-3-zege levert een bang Aalst een zeer belangrijke opsteker op in de rush naar de play-offs. De driepunter loodst de Ajuinen regelrecht in het spoor van VH Leuven, Gent en Menen, het trio met achttien punten. Er zijn nog veel verschuivingen mogelijk. Alleen leider Roeselare en eerste achtervolger Maaseik staan al ongrijpbaar verder weg.

Aalst posteert met 17 eenheden in zesde stelling. Het ticket voor de play-offs ligt klaar, maar het is nog niet rond. Guibertin (11 ptn) op stek zeven moet al heel zwaar stunten om de kloof te dichten.

De eerste set hield voor Aalst een fikse waarschuwing in. Van 14-19 ging het naar 18-19 en dan 21-25. De Kaapverdiër Sanches wees de thuisploeg terug. Vlotter liep de tweede fase langs 14-21. Het was bij 18-23 in de derde fase toen niemand het nog verwachtte, dat de poppetjes aan het dansen gingen. Aalst had vanaf 23-24 vier matchballen en na 30-31 nog twee. Maar Borgworm brak niet en sloeg bizar toe: 35-33. Even leken de Ajuinen de pineut te worden in de laatste set. Die ging na 5-2 en 22-24 alweer crescendo naar drie nieuwe matchballen. Seppe Baetens zette de derde kans met een grote ‘oef’ om. (PLG)