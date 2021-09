AA Gent zet scheve situatie recht tegen Cercle, invaller Lemajic

De Gentse coach moest met zeven afwezigen behoorlijk diep in zijn selectie putten. Hij opteerde tegen Cercle voor een aanvalsduo Mboyo-Bayo. De eerste had enkele weken geleden Cercle nog een thuisnederlaag aangesmeerd met STVV, maar kwam vandaag niet in het stuk voor en werd halfweg gewisseld. De tweede raakte amper een bal, al kogelde hij zijn beste poging keihard tegen de dwarsligger van het doel van Didillon. Het was de gevaarlijkste actie van Gent in een eerste helft die weinig begeesterde. In de tribunes zat iedereen op de smartphone het WK in Leuven te volgen.

Volledig scherm © BELGA

Cercle van zijn kant was au grand complet naar de Ghelamco Arena afgezakt. Yves Vanderhaeghe kon voor het eerst over al zijn effectieven beschikken. Hij opteerde verrassend voor Denkey naast Millán in de spits en bracht ook Franck Kanouté aan de aftrap. De Senegalees speelde vorig seizoen zijn beste match tegen de Buffalo’s (het werd 5-2 in Jan Breydel) maar was door aanhoudend blessureleed en een revalidatie in Frankrijk pas sinds enkele weken weer in Brugge neergestreken.

Ommekeer na misser Denkey

Kort voor de pauze klom Cercle op voorsprong. Lopes drong vanop rechts diep door in de Gentse zestien en werd plompverloren op de hielen getrapt door Opéri. Alex Millán nam het geschenk in dank aan: 0-1 vanop elf meter. Meteen na de pauze ontsnapte Gent aan de doodsteek. Vitinho zette voor, maar Denkey slaagde er in vanop drie meter naast te besluiten.

Volledig scherm © BELGA

Voor Vanhaezebrouck het sein om in te grijpen. Na een driedubbele wissel rolde Gent de pletwals aan, met onmiddellijk effect. Slecht uitverdedigen van Miangue werd door Julien De Sart afgestraft met een kogel van buiten de rechthoek waar Didillon geen verhaal tegen had: 1-1 na iets meer dan een uur. En Gent duwde door. Chakvetadze, de hele match door de beste Gentenaar, schilderde het leer perfect op de kruin van dubbele meter Lemajic voor de Gentse voorsprong (2-1).

Met de moed der wanhoop trachtten de bezoekers alsnog de bakens te verzetten. Vanhoutte trof de paal, invaller Deman verplichtte Bolat tot alert ingrijpen. Met dichtgeknepen billen haalden de Buffalo’s het eindsignaal en klimmen met de zege naar de twaalfde plaats.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.