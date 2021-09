AA Gent wint dankzij doelpunt van Lemajic met het kleinste verschil bij Flora Tallinn

Conference LeagueAA Gent heeft zijn start in de Conference League niet gemist. Lange tijd deden de Buffalo’s in Tallinn te weinig met hun overwicht, maar even voor het uur zorgde Darko Lemajic voor de bevrijdende treffer. Job done. In de Europa League won ook Racing Genk zijn eerste wedstrijd .

Hein Vanhaezebrouck voerde vier wissels door in het team dat zondag van Charleroi verloor. Godeau, Opéri, Owusu en Lemajic kwamen aan de aftrap in plaats van Okumu, Nurio, De Sart en Tissoudali. Voorin speelde AA Gent zo met Lemajic en Depoitre twee torens uit.

De Buffalo’s begonnen iets te gezapig aan de partij, wat al snel Ests doelgevaar opleverde. Alliku kreeg de vrijheid om aan te leggen, maar via een Gents been zeilde de bal over het doel van Bolat. Na die waarschuwing nam Gent het initiatief. De Buffalo’s hadden de bal, maar ze deden daar te weinig mee. Er zat te weinig diepgang en te weinig tempo in het spel. Té vaak werd breed of achteruit gevoetbald, té vaak werden verkeerde keuzes gemaakt. Hein Vanhaezebrouck wond zich behoorlijk op langs de zijlijn.

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck. © BELGA

Castro-Montes en Bezus waren degenen die voor de meeste dreiging zorgden. De Oekraïner dwong doelman Igonen tot een goeie redding, op aangeven van Castro-Montes besloot een hardwerkende Depoitre nipt naast. Lange tijd was het Gentse spel te steriel om voor dreiging te kunnen zorgen. Op de linkerkant maakte Opéri een bleke indruk, tussen de Gentse linies gaapte er te vaak te veel ruimte. Met de rust in zicht dreigde Gent nog twee keer. Op aangeven van Castro-Montes besloot Lemajic binnen het bereik van Igonen. Even later was Castro-Montes alweer de aangever voor Depoitre, maar Igonen behoedde Tallinn met een geweldige save voor een achterstand.

Gent ging na de rust beter voetballen. Bezus zette Igonen al snel weer aan het werk. Even later bereikte de Oekraïner met een uitstekende pass Lemajic, die de Buffalo’s op een verdiende voorsprong trapte. Depoitre kwam dicht bij een tweede Gentse treffer, maar Igonen redde alweer. Tussendoor kon Tallinn wel dreigen via Sappinen, maar de Estste topschutter joeg de mogelijkheid voorlangs. Aan de overkant kwam ook Lemajic nog dicht bij een doelpunt. De zege van AA Gent kwam nooit echt in gevaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm De statistieken na Flora Tallinn-AA Gent. © SofaScore

Meer statistieken op SofaScore

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.