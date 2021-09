AA Gent pakt zes op zes in Conference League na eenvoudige zege tegen Famagusta

AA Gent begon degelijk en nam de match meteen in handen. Lemajic kapte zich na goed vijf minuten goed vrij en vond Tissoudali, maar de aanval liep spaak in de zestien van de tegenstander. Een voorzet van Núrio viel via Korrea bijna in doel en even later vond Tissoudali Bezus, maar die knalde op Tzur.