AA Gent mist via Depoitre de kansen om zwak Eupen met forfaitcijfers huiswaarts te sturen en wint met 'maar' 2-0

Achteraf zal er veel te doen zijn om de penalty die AA Gent kreeg die tot de openingsgoal leidde. Er was nauwelijks contact tussen Stef Peeters en Roman Bezus, een van de Gentse uitblinkers. Maar Laforge legde de bal toch op de stop en in Tubeke vond videoref Van Driessche het geen ‘clear error’ van zijn collega. De Sart miste de elfmeter (een van de zowaar twintig doelpogingen van AA Gent), Tissoudali was er het snelst bij om toch te prikken. Het was een klein wonder dat Gent de zege bij de pauze al niet helemaal binnen had. Zo onhandig sprong Depoitre om met de kansen. Wel geregeld nuttig als aanspeelpunt, maar al even het killersinstinct kwijt. Tot vijf keer toe wrong hij een opgelegde kans de nek om. Halfweg de tweede helft kón hij niet meer missen, een intikker nadat Tissoudali dicht bij zijn tweede van de avond was.