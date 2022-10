AA Gent mag invallers bedanken: Depoitre lukt winning goal tegen Seraing en is Gents topschutter aller tijden

Hein is terug. Vanhaezebrouck was voldoende hersteld van zijn virale infectie om - met een mondmasker - weer plaats te nemen in de dug-out. Of het zijn spelers ook inspireerde? Allesbehalve. AA Gent kwam weliswaar vroeg op voorsprong via een owngoal van Mbow, die een hoekschop onhandig in eigen doel verwerkte. Maar verder toonden de Buffalo’s zich in de eerste helft onmondig en bij momenten zelfs passief. Alsof de wedstrijd bij 1-0 al gespeeld was. Nou... AA Gent wiegde zichzelf in slaap, liet Seraing beter in de wedstrijd komen. Een gevaarlijk afstandsschot van Sissoko was de eerste waarschuwing - uitstekende redding van Nardi. Even later sloeg het noodlot toe, in de vorm van een domme penaltyfout van Nurio. Hij trapte Bernier, die weg liep van doel, onderuit in de zestienmeter. Scheidsrechter Vergoote wees terecht naar de stip en Marius faalde niet: 1-1. Pijnlijke zaak voor de Buffalo’s, die in de eerste helft behalve de owngoal geen enkel schot tussen de palen lieten noteren. En dat tegen - met alle respect - een staartploeg als Seraing. Onder een fluitconcert afdropen de spelers af richting de kleedkamer.