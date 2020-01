AA Gent begrijpt niet waarom David geen Belofte van het Jaar is: “Hier is iets misgegaan”



Rudy Nuyens

16 januari 2020

00u27 2 Gouden Schoen Eén dag na zijn 20ste verjaardag, leek Jonathan met voorsprong op weg naar de trofee Belofte van het Jaar, maar de stemgerechtigden beslisten daar anders over. De verslagenheid bij AA Gent was groot.

Jonathan David debuteerde pas anderhalf jaar geleden voor AA Gent, maar de jonge Canadees zette zich in 2019 helemaal op de kaart. Hij maakte 8 competitiegoals in de eerste helft van het jaar, waarvan de helft beslissend in de laatste drie speeldagen van de play-offs op Standard, op Antwerp en thuis tegen Anderlecht. Goals die AA Gent uiteindelijk Europees voetbal opleverden.

De voorbije zes maanden drukte ­David helemaal zijn stempel: 9 goals en 7 assists in de competitie, naast 4 doelpunten in de Europa League. Daarmee is hij na Mbokani de meest beslissende speler tot nu toe in de competitie. Op ‘de tien’ was hij één van de regisseurs die AA Gent tot de naaste achtervolger van Club Brugge maakte. David had wat ons betreft ­alles om de trofee te winnen, maar dat gebeurde niet.

Dat was des te opmerkelijker, omdat de jonge Canadees wél vijfde werd in de eindstand voor de Gouden Schoen. Een verklaring? David haalde zijn punten voor de Gouden Schoen allemaal in de tweede ronde. Toen kreeg hij ook de meeste punten voor de ­Belofte van het Jaar, maar dat bleek niet voldoende om de voorsprong van Yari Verschaeren uit de eerste stemronde weg te werken.

De ontgoocheling was groot in de Gentse rangen. Niet het minst bij ­David zelf, die ernaar uitgekeken had om zijn eind vorig jaar veel te jong overleden moeder Rose Grethelle te eren met zijn eerste trofee in België. Het verschil met Verschaeren bedroeg uiteindelijk nog 45 punten.

Ontstemd

Michel Louwagie hield de lippen stijf op mekaar na de uitreiking van de ­trofee, zichzelf behoedend voor uitspraken die wonden zouden slagen. Maar dat de algemeen manager van AA Gent geen enkel begrip had voor de uitslag, was overduidelijk. David zelf behield de ‘cool’ waarmee hij ook speelt. “Ik had gehoopt dat ik zou ­winnen”, zei hij, om dan de schouders op te halen: “Hij heeft gewonnen, ik niet. Het enige wat ik nu kan doen, is reageren op het veld.”

Coach Jess Thorup wikte zijn woorden. “Ik was zeker dat Jonathan zou winnen, omwille van zijn impact, zijn goals en zijn assists. Voor mij was hij de grote favoriet. Ik heb niets tegen Yari Verschaeren. Maar Jonathan ­eindigt vijfde voor de Gouden Schoen, hoe kan hij dan niet de beste jongere zijn? Wat mij betreft is er iets mis­gegaan met de stemming.”