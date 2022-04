80 punten in 26 minuten: bookmakers bombarderen Warriors tot nieuwe NBA-kampioen met dank aan ‘Death Lineup 2.0'

NBADe Golden State Warriors hebben geen kluif aan de Denver Nuggets in de eerste ronde van de play-offs. Na drie wedstrijden staat het 3-0. En dat mét een Stephen Curry die vanop de bank begint na zijn enkelblessure. Die voorsprong hebben de Warriors te danken aan hun nieuwe ‘Death Lineup’, in 26 minuten goed voor maar liefst 80 (!) punten. Volstaat die opstelling vol ‘kleine’ spelers om kampioen te worden?

Flashback naar de gloriedagen van Golden State. Juni 2018. Voor de derde keer in vier jaar tijd kronen de Warriors zich tot NBA-kampioen. Aangevoerd door hun oorspronkelijke ‘Death Lineup’: Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Andre Iguodala en Draymond Green. Een kleine opstelling, op KD na, met een gemiddelde lengte van ‘amper’ 198 cm.

Na het origineel het vervolg: Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole, Andrew Wiggins en Draymond Green. Nóg drie centimeter kleiner, maar nu al bijna even dodelijk. De nieuwe ‘dodenopstelling’ laat weerzinwekkende cijfers na: 80 punten in 26 minuten, een shotpercentage van 60% en een driepuntpercentage van 57%. Bovendien leiden de Warriors alle play-off-ploegen in assists, voltooide passes, potentiële assists en gecreëerde assists.

De X-factor in die nieuwe opstelling? Jordan Poole. De 22-jarige Amerikaan speelde drie jaar geleden nog in de G-league, een soort opleidingscompetitie die spelers klaarstoomt voor de NBA. En of dat bij Poole gelukt is. Elk jaar maakt de guard progressie: van 8,8 punten in zijn eerste seizoen naar 12 punten vorig jaar en 18,5 punten dit seizoen. Geen wonder dat hij lang in de running was ‘Most Improved Player of the Year’ te worden.

Pijlsnelle Poole

In de play-offs tilt Poole zijn spel naar nog een hoger niveau. Hij scoorde in zijn eerste drie play-off-wedstrijden gemiddeld 28,6 punten en maakte met 10 driepunters de meeste aller tijden in iemands eerste twee play-off-wedstrijden. Reken daar nog eens de punten van Stephen Curry en Klay Thompson bij en je krijgt een opstelling om U tegen te zeggen. Dat bewezen ze in de derde wedstrijd tegen de Nuggets. De drie guards waren tesamen goed voor maar liefst 80 punten.

“Het is een paradijs voor passers zoals ik”, zei Draymond Green over de Warriors’ nieuwe opstelling na de tweede wedstrijd.

Green kan naar hartenlust verdelen en heersen, maar doet het ook op defensief vlak meer dan uitstekend. Met zijn 198 cm is hij net groter dan de gemiddelde shooting guard. Al hield hij in wedstrijd 1 en 2 wel de 13 cm grotere Nikola Jokic, potentiële MVP, tot een shotpercentage van amper 32%. In wedstrijd 3 was Green eveneens van levensbelang voor de Warriors. Met nog zo’n 40 seconden te spelen en een krappe voorsprong van vijf punten ontfutselde Draymond Jokic de bal en ontnam hij de Serviër de hoop op een comeback.

Nikola Jokic heeft het ook op defensief vlak niet gemakkelijk. De Warriors proberen de Serviër constant af te zonderen en hem tegen de pijlsnelle Poole en Curry te laten verdedigen. Die laten de trage reus niet zelden ter plekke achter. De MVP van vorig seizoen ziet af.

Maar volgens Draymond Green is Andrew Wiggins dé sleutel tot succes: “De manier waarop ‘Wiggs’ de basket heeft aangevallen is ongelooflijk, maar ook de manier waarop Wiggins heeft gerebound - en daar heeft niemand het over. Dat laat onze nieuwe ‘Death Lineup’ echt draaien. Weet je, als ik aan het vechten ben met Jokic onder de ring en ik probeer hem van het bord weg te houden, is het erg moeilijk voor mij om nog die rebound te pakken. Met Wiggins die terugkomt en reboundt, is dat probleem opgelost.”

Green liegt niet. Net zoals hijzelf is Wiggins een uitstekende speler langs beide kanten van het veld: aanval en verdediging.

Vannacht zullen de Warriors in Denver de Nuggets een vierde opeenvolgende nederlaag proberen aan te smeren. Winst garandeert hen van een tweede ronde. Coach Steve Kerr doet het nogmaals uitstekend.

De bookies bombarderen de Warriors alvast tot titelkandidaat bij uitstek. Waar eerst nog mening gokkantoor aan het begin van de play-offs de Phoenix Suns als grootste favoriet tipten, nemen nu de Warriors hun plaats in. Zet je 100 euro in op Golden State, dan krijg je zo’n 300 euro terug. Bij de twee eerste achtervolgers, de Suns en de Celtics, loopt die winst al op naar de 500 euro.

Met dank aan de Warriors’ nieuwe opstelling, maar ook aan de blessure van Devin Booker bij de Phoenix Suns. Hun topspeler is twee à drie weken uit met een hamstringverreking.

Als dat maar goed komt.

