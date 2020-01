75% van de Belgen wil dat Martínez na EK bondscoach blijft: KBVB plant "binnenkort" onderhandelingen Stephan Keygnaert

07u05 0 Rode Duivels De voetbalbond wil snel om de tafel met Roberto Martínez. De KBVB wil een (forse) inspanning leveren om de bondscoach te overhalen te verlengen. Uit een enquête blijkt ook dat driekwart van de Belgen wil dat Martínez ook na het EK aan boord blijft.

Uit die representatieve enquête uitgevoerd door Nielsen Sports Belgium - marktleider in evaluatie van de effectiviteit van sportmarketing - bij 1.443 personen uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel die aangaven interesse te hebben in voetbal, blijkt dat 75% van de Belgische bevolking wil dat het contract van bondscoach Roberto Martínez na het EK wordt verlengd. 7% is tegen, 18% maakt geen keuze.

Onder de prijs

Mehdi Bayat, voorzitter van de Belgische voetbalbond, is niet verrast door de cijfers - "Roberto is bij iederéén geliefd" -, en geeft aan dat de KBVB "binnenkort" aan de tafel gaat met Martínez om diens toekomst bij de Rode Duivels te bespreken. Mogelijk al de eerstkomende weken komt duidelijkheid.

Het worden moeilijke onderhandelingen voor Bayat en CEO Peter Bossaert. Martínez werkt momenteel zwaar onder zijn prijs. Nadat Bart Verhaeghe in de lente van 2018, voor het WK in Rusland, het contract van de bondscoach met twee jaar verlengde, loodste Martínez de Duivels eerst naar de derde plaats op de Wereldbeker en daarna naar de nummer 1-positie op de FIFA-wereldranglijst. De waarde van Roberto Martínez is gevoelig gestegen.

Bovendien heeft hij de voorbije twee jaar herhaaldelijk aanbiedingen van Europese topclubs afgeslagen uit loyauteit aan zijn contract en de voetbalbond.

Dat allemaal zal logischerwijze zijn prijs hebben. En het is zéér de vraag of Bayat en Bossaert de kloof tussen vraag en aanbod zullen kunnen dichtfietsen. Naar verluidt wil de voetbalbond niettemin een (forse) inspanning leveren.

Goed in de markt

Martínez ís graag in België en meent dat zijn project nog progressiemarge heeft, maar hij beseft dat hij vooralsnog heel goed in de markt ligt bij Europese clubs op Champions League-niveau. Om nog eens twee jaar die deuren te sluiten, zal hij stevige compensatie willen.

Misschien kunnen Bayat en Bossaert bij de 75% aanhangers van Martínez uit de 'Nielsen-enquête' met de collectebus rondgaan.