5-0! Man City smeert tienkoppig Arsenal 0 op 9 aan na ruime thuiszege

Voetbal TRANSFER TALK. Club bijna rond met 16-jarig talent, Fransman van 12 miljoen op de radar als Ricca vertrekt

8:56 Het einde van de zomermercato nadert, maar er zit nog wel wat aan te komen. De nakende megatransfer van Kylian Mbappé (Real Madrid) houdt voetbalminnend Europa in zijn greep. En ook in België hangt er nog wel wat in de lucht. Zo lijkt Club Brugge nog te zullen uithalen. Op deze pagina zit u goed voor al het transfernieuws uit binnen- en buitenland!