4 conclusies na één derde van de reguliere voetbalcompetitie

18 oktober 2019

Nu de tweede interlandbreak van het seizoen achter ons ligt en de actie in de Jupiler Pro League weer volop gaat losbarsten, is het tijd voor een eerste tussenbalans. Niet alle teams hebben evenveel matchen gespeeld, maar toch zijn er al een aantal interessante statistische conclusies te trekken.

1. Goed begonnen is half gewonnen

Club Brugge dendert als een stoomtrein door de competitie. Het telt na negen matchen 23 op 27 en is -samen met Ajax- de enige nog ongeslagen ploeg in Europa. En daarmee lijkt de helft van het werk al gedaan voor Club. Want sterk starten, bleek de voorbije jaren een garantie op succes in de Jupiler Pro League. Sinds de invoering van de play-offs in 2009 kroonde de ploeg die na 10 speeldagen op kop stond zich in vijf op de tien gevallen uiteindelijk ook tot kampioen. De voorbije drie seizoenen was dat zelfs télkens het geval: vorig seizoen Racing Genk, maar ook Anderlecht in het seizoen 2016-2017 én Club Brugge in het seizoen 2017-2018.

Van de ploegen die na 10 speeldagen nog niet op kop stonden en tóch nog kampioen werden vallen vooral twee straffe comebacks op. In het seizoen 2013-2014 was Anderlecht na 10 speeldagen pas vijfde, terwijl leider Standard op dat moment al 9 (!) punten meer telde. Maar paars-wit kroonde zich toch nog tot kampioen en de Rouches strandden dat seizoen op twee punten. Drie seizoenen later, in 2015-2016, liet ook Club een straffe remonte noteren. Blauw-zwart volgde na 10 speeldagen al op 7 punten van het verrassende… KV Oostende. Maar de Kustboys eindigden na de play-offs uiteindelijk pas op plaats vier, terwijl Club Brugge nog kampioen werd met 7 punten meer dan eerste achtervolger Anderlecht.

2. Anderlecht naar play-off 1? Think again (st the odds)

Dit is het elfde seizoen waarin play-offs uitsluitsel moeten brengen over wie kampioen van België wordt. Maar er is natuurlijk eerst die spannende strijd om de laatste plaatsen in PO1 die ons maandenlang in de ban houdt. Is in extremis nog opklimmen naar PO1 eigenlijk zo makkelijk? Is die spanning er wel écht? Een analyse van de voorbije 10 seizoenen leert ons het tegendeel.

Want wat blijkt? Sinds 2009 stonden de deelnemers aan PO1 héél vaak al na 10 speeldagen op een plek bovenin het klassement. We maken het concreet: van de 60 ploegen die deel uitmaakten van de voorbije 10 edities van PO1 zijn er liefst 44 die al na 10 speeldagen in de top-6 stonden. Dat is exact 73,33%. Kortom, op basis van deze data is er bijna 75% kans dat de deelnemers aan PO1 nu al gekend zijn.

Vooral de voorbije vier seizoenen was die tendens sterk aanwezig. Het seizoen 2017-2018 was een uitzondering. Toen begonnen zowel Gent, Genk als Standard slecht aan de competitie, maar ze eindigden alsnog op plaatsen vier, vijf en zes. Maar in 2015-2016 en 2016-2017 waren alle zes (!) de PO1-ploegen al na 10 speeldagen bekend. Vorig seizoen stonden ook al vijf van de zes deelnemers aan PO1 bovenaan. Toen slaagden alleen de Buffalo’s er op de slotspeeldag van de reguliere competitie nog in om over STVV te wippen.

Dat Anderlecht een straffe stoot - against the odds - moet realiseren om dit seizoen nog PO1 te spelen is duidelijk. Alleen Sporting Charleroi is er ooit in geslaagd om van een 13e plaats na 10 speeldagen alsnog op te klimmen naar een plek in PO1. In het seizoen 2014-2015, het kampioenenseizoen van AA Gent, hadden de Carolo’s na tien duels 11 punten, ofwel twee meer dan Anderlecht nu. Met vervolgens 38 op 60 werd Charleroi toen nog zesde.

3. Cercle leeft op hoop

Wat geldt voor wie goed uit de startblokken schieten, geldt zeker ook voor wie slecht aan het seizoen begint. Sinds het seizoen 2009-2010 zijn 15 ploegen uit de Jupiler Pro League gedegradeerd. Liefst zeven teams voelden de bui al vroeg hangen, want zij waren ook na 10 speeldagen al op een degradatieplaats terug te vinden.

In de eerste vijf seizoenen waarbij er met play-offs werd gewerkt, tussen 2009 en 2014, was die trend het sterkste zichtbaar. Toen is de ploeg die na 10 speeldagen de rode lantaarn droeg ook na de volledige reguliere competitie telkens op een degradatieplaats geëindigd. Sterker nog, van die vijf ploegen is alleen Cercle Brugge er in 2013 in geslaagd om in de hoogste voetbalklasse te blijven, omdat het in de eindronde tegen tweedeklassers Moeskroen, Westerlo en White Star Woluwe aan het langste eind trok.

Er is trouwens nog meer hoop voor Cercle Brugge, want de voorbije vijf seizoenen - sinds 2014 - eindigde de ploeg die hekkensluiter was na 10 speeldagen, telkens niét op de laatste plaats na de reguliere competitie. Dat geldt voor Zulte Waregem, Westerlo, Eupen, KV Oostende en Moeskroen. Les Hurlus zorgden vorig seizoen zelfs voor een enorme kentering, want ze klokten af op een 10e plaats met 40 punten, ofwel dubbel zoveel als degradant Sporting Lokeren!

4. Trainerscarrousel draait nog niet op volle toeren

De huidige rode lantaarn Cercle Brugge heeft dus nog kans om de degradatie te ontlopen. Desondanks besliste groen-zwart dat het daar wel een andere T1 voor nodig heeft, want hun Franse coach Fabien Mercadal mocht begin oktober, na vijf nederlagen op rij, beschikken. De Duitser Bernd Storck -die vorig seizoen nog Moeskroen naar grote hoogtes stuwde- moet de Vereniging nu uit de gevarenzone loodsen.

Dat was verrassend genoeg pas de tweede trainerswissel van het seizoen. Het eerste ontslag viel op de Freethiel. Na een 1 op 15 én een allerlaatste plek in het klassement was het lot van Adnan Custovic bezegeld. De Bosniër mocht inpakken en werd vervangen door de Fransman Arnauld Mercier. Die zorgde op korte termijn voor beterschap, want de Waaslanders hebben in de laatste vier duels niet meer verloren én pakten 6 op 12. Bij Cercle hopen ze op een gelijkaardig effect.

Maar het valt voorlopig dus nogal mee wat de trainerswissels betreft. Doorgaans zijn aan het einde van het voetbalseizoen nog maar de hélft van de coaches die aan het seizoen begonnen bij dezelfde club actief. Vorig seizoen bijvoorbeeld werden negen van de 16 coaches tijdens het seizoen de laan uitgestuurd, het seizoen daarvoor werd er in totaal zelfs 15(!) keer van trainer gewisseld. De trainerscarrousel draait voorlopig nog niet op volle toeren.

