“3x3 Lions werden zelf afgeperst voor stilzwijgen: we kregen dreigmails”

Alle ingrediënten voor een goed verhaal waren aanwezig. 3x3-basketbal was de nieuwe sport op de Olympische Spelen. Pleintjesbasketbal, met flitsende bewegingen, dramatische plotwendingen en spektakelkorven. Boeiend om te volgen, ook voor niet-kenners. Extra pigment: ons land was de grote underdog, want stuurde met een havenmedewerker, een notaris in spe, een boekhouder en een recruiter het enige amateurteam naar Tokio. Ze behoorden tot de chouchous van de eerste olympische week, want Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort, Thierry Mariën en Nick Celis konden tot twee keer toe een medaille ruiken. Voor hun vierde plaats kregen de Antwerpenaars begin deze maand nog een groot verrassingsfeest, maar nu volgt de kater. De Lions zouden zich zonder kunstgrepen immers nooit voor Tokio hebben gekwalificeerd. Er zijn anonieme aantijgingen over fraude die speler Nick Celis - kandidaat-notaris en de grote bezieler van het 3x3-team - als spin in het web aanduiden. Het team is momenteel in Riga en reageerde enkel met een korte tekst. Daarin staat dat de beelden van de kwalificatietoernooien voor zich spreken en ze hinten er ook op dat iedereen kon zien dat ze een goed team waren op de Olympische Spelen. Met andere woorden: dat ze het verdienden om in Tokio te staan, maar een antwoord op de aantijgingen is dat niet.