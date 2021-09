3x3 Lions onverwacht uitgeschakeld: negatief doelsaldo doet Belgen de das om

BasketbalDe 3x3 Lions zijn uitgeschakeld op het EK in Parijs. Enigszins onverwacht na de goede prestaties op de Spelen. Eerlijk gezegd zat het onze Lions ook niet mee. In de onderlinge confrontaties werd België geklopt door een negatief doelsaldo.

Met een ongewijzigde selectie, zo trokken onze Lions naar de Franse hoofdstad. Nick Celis, Thierry Mariën, Thibaut Vervoort en Rafaël Bogaerts hadden op de Spelen in Toko al laten zien dat er muziek in deze groep zit. Automatismen, tactisch inzicht en een goed tweepuntshot – in het gewone basketbal een driepunter - zijn onontbeerlijk in een discipline als drie tegen drie. Maar ook ervaring. Een onderdeel waar onze Cats vrijdag mee geconfronteerd werden, al wilde de tweepunter ook niet vallen. Roemenië en Hongarije waren in dat opzicht net iets meer doordacht. Het vrouwenteam heeft nog een weg te gaan, maar heeft het jonge talent voorhanden om op korte termijn de juiste richting in te slaan en kan succes niet uitblijven. “Onze voorbereiding was verre van ideaal”, vond Billie Massey. “Ik vond ons goed spelen, maar zoals je ook zag gaf de wedstrijdervaring de doorslag”, aldus de Cat.

Volledig scherm Lut De Meyer in actie op het EK. © Photo News

Bij de mannen liggen de verwachtingen ondertussen hoger. De verdachtmaking rond het team heeft blijkbaar geen impact op de sportieve resultaten. Internationaal heeft deze selectie als Team Antwerp, zesde op de wereldranking, al iets bewezen. De voorbije Challengers - drie toernooizeges - en ereplaatsen in de World Tour hebben de olympiërs doen evolueren naar een vaste waarde in het circuit. Het tijdelijk contract dat Topsport Vlaanderen met de Lions aanging, wordt mogelijk na het Europees Kampioenschap verlengd. Topsport Vlaanderen is alvast geïnteresseerd, enkel de Belgische basketbalfederatie heeft nog meer bedenktijd nodig. Ondertussen is de tot voor kort onbekende sport bij het brede publiek beter ingeburgerd.

Vervroegd uitgeschakeld

Onze landgenoten werden onderverdeeld in een groep met Oekraïne en Servië, dat zonder Dusan Bulut naar de lichtstad afzakte. De wereldtopper bereidt zich voor op het 3x3 NBA-circuit. Echt swingen deden onze Belgen niet. Tegen Oekraïne won het, al was het met de hakken over de sloot: 11-10. Servië was helemaal te hoog gegrepen. De shots vielen niet, wat bij Servië dan weer wel lukte. Een afgetekende nederlaag werd het: 20-12. Al moet gezegd: de gedoodverfde titelfavoriet speelde uitzonderlijk

“De bal ging bij ons niet altijd goed rond”, analyseerde Thierry Mariën. “Servië zat er kort op, we kregen helemaal geen ruimte om aan te leggen”, vulde Nick Celis aan. “Aan de andere kant maakten zij dan weer wel die moeilijkste shots. Ik hoop nu dat Servië doet wat het moet doen in de volgende match: winnen”, aldus Celis. Niet dus. Oekraïne stuntte tegen Servië (21-17) en laat zo België met lege handen achter. Servië, Oekraïne en België eindigden elk met één overwinning. Een negatief doelsaldo deed de Lions de das om.