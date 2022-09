25.000 toeschouwers palmen circuit Spa-Francorchamps in voor knotsgekke editie van Red Bull Zeepkistenrace

Wielrennen Van der Poel zal 10 à 15 crossen rijden, maar reist straks eerst af naar WK: “Ik ga niet naar Australië als ik niet denk dat ik wereldkam­pi­oen kan worden”

Mathieu van der Poel was te gast in de F1-podcast ‘The Paddock’. Daarin had de Nederlander het ook over het aankomende WK wielrennen en zijn veldritseizoen. Van der Poel mikt op minstens tien crossen.

