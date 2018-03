22 procent van de sporters heeft te maken met matchfixing: “Ze dreigden video's met kinderporno op Facebook te zetten” Niels Vleminckx

01 maart 2018

19u00 4 Matchfixing is nog steeds een probleem in Vlaanderen, zo stelt een studie van de Universiteit Gent. Van de 614 ondervraagde sporters zegt liefst 22 procent ooit al met wedstrijdvervalsing te maken te hebben gehad. Met een ijzingwekkende getuigenis van een 19-jarige Vlaamse tennisser als ultieme bewijs: " De maffia wéét weet wie het moeilijk heeft en buit dat uit.”

De zaak Ye mag dan meer tien jaar geleden zijn, het probleem van matchfixing is heus niet uitgeroeid in de tussentijd. Dat wijst het onderzoek van Els De Waegeneer (Universiteit Gent) uit. De volgende hallucinante getuigenis van een toen 19-jarige Vlaamse tennisbelofte veroorzaakt kille rillingen.

“In 2013 speelde ik op een groot toernooi in Portugal. Net voor de match kwam er een groep Tsjetsjenen in de kleedkamer. Ze hadden er geld op ingezet dat ik de eerste set zou verliezen. Het was een wedstrijd tegen een jongen die een wildcard had gekregen, dus het niveauverschil was groot. Ik ben niet op hun vraag ingegaan, maar de Tsjetsjenen zaten wel de hele match lang langs het terrein. Waarschijnlijk hebben ze toen veel geld verloren. Daarna zijn hun bedreigingen verder gegaan."

