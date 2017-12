20 keer 'De Brabançonne': deze Belgen liepen, fietsten en turnden zich in 2017 naar een gouden medaille op een EK of WK Glenn Van Snick

12u00 1 Photonews Twintig keer veroverde ons land de afgelopen twaalf maanden een gouden medaille op een Europees kampioenschap of wereldkampioenschap. Sportief bekeken was 2017 dus zeker een succesjaar voor België. Van de beste atlete ter wereld tot de koningin van het vrouwensnooker: ee n terugblik op deze fenomenale triomfen.

28 januari 2017: Cant schrijft geschiedenis na zinderend duel

In het Luxemburge Bieles ploetert Sanne Cant (26) zich de geschiedenisboeken in. Als eerste Belgische vrouw ooit kroont ze zich tot wereldkampioene in het veldrijden. Na een bloedstollende thriller haalt onze landgenote het van de onklopbaar gewaande Marianne Vos. In de voorlaatste ronde leek de gouden plak nochtans even heel ver weg, tot de Nederlandse - zevenvoudig wereldkampioene - af te rekenen krijgt met kettingproblemen. Cant vecht als een leeuwin, vindt opnieuw de aansluiting en maakt het op de laatste technische strook formidabel af. "Ik weet niet wat denken, ik weet niet wat zeggen. Dit is ongelofelijk straf, het toppunt van mijn carrière."

Photonews Sanne Cant troeft Marianne Vos af in de ultieme sprint om goud.

29 januari 2017: Van Aert verlengt wereldtitel

Een dag later staan de Belgische veldritsupporters opnieuw te dansen op tafel. Een oeroude België - Nederland krijgen we dit keer niet, grote rivaal Mathieu van der Poel rijdt immers 4(!) keer lek in een WK dat bol staat van de leeglopers. Wout van Aert trekt er zich bitterweinig van aan en snelt naar een tweede opeenvolgende titel. "De één zijn dood is de ander zijn brood, al had ik deze wereldtitel echt niet verwacht", aldus Van Aert, op dat moment 22 lentes jong.

3 maart 2017: Thiam verpulvert tegenstand

Na haar gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio levert Nafi Thiam op het EK atletiek indoor in Belgrado opnieuw een fenomenaal huzarenstukje af. In de Servische hoofdstad speelt onze Belgische trots met de concurrentie en verovert ze op autoritaire wijze goud op de vijfkamp. Thiam behaalt 4.870 punten, goed voor een beste wereldjaarprestatie én een persoonlijk record. Het Belgisch record van Tia Hellebaut, dat al tien jaar stand houdt, mist ze op een haar na. Door een mindere afsluitende 800 meter komt ze namelijk amper zeven puntjes te kort. Toch is euforie zeker op zijn plaats, want mocht iemand er nog aan twijfelen: onze landgenote is een van de strafste atletes ter wereld. En dan moet het WK nog komen...

11 maart 2017: Seppe Smits kroont zich tot wereldkampioen

Dankzij één man gooit België hoge ogen in het snowboarden. Seppe Smits, op dat moment 25 jaar, krijgt in het Spaanse Sierra Nevada-gebergte de concurrentie op de knieën en verovert voor de tweede maal de wereldtitel in de slopestyle. De waaghals uit Westmalle komt op het parcours vol hindernissen in de eerste sessie ten val, maar blaast met een monsterscore in de tweede run iedereen huiswaarts.

Photo News Seppe Smits.

15 april 2017: Kopecky en D’Hoore pakken primeur

Dit jaar werd er voor het eerst een wereldkampioenschap ploegkoers voor de dames georganiseerd, en meteen gaat een Belgisch duo met de prijs aan de haal. Jolien D'hoore en Lotte Kopecky nemen een prima start, sprokkelen voortdurend punten én graaien tot de koop toe in de slotsprint nog eens de volle buit mee. Na 120 ronden, goed voor 30 kilometer, weerklinkt 'De Brabançonne' in de Hongkong Velodrome. "We zijn wel honderd keer doodgegaan, dit is echt ongelofelijk", spreken de dames na de knappe prestatie in koor.

22 april 2017: De wereld leert Derwael kennen

Nina Derwael. De naam zal bij velen voor de bewuste dag niet meteen een belletje hebben doen rinkelen. Na haar stoot des te meer. Amper 17, maar toch weet ze als eerste gymnaste ooit België een gouden medaille te schenken op een Europees kampioenschap in het turnen. Het Roemeense Cluj ziet hoe de Truiense met een score van 14.633 punten iedereen het nakijken geeft de brug met ongelijke leggers. "Dan besef je waar je al die uren voor traint," straalt ze.

15 mei 2017: Bilican beste Europeaan in het powerliften

Niet meteen de meest bekeken sport, maar ook in het powerliften heeft ons klein landje een absolute topper in de rangen. Orhan Bilican verlengt in het Spaanse Malaga zijn Europese titel in de categorie -120 kilogram. De 39-jarige Belg laat met squat, bench press en deadlift een totaal van 1055 kg optekenen.

11 juni 2017: Jans en Dehaene snookeren zich naar Europees goud

Wendy Jans en Cathy Dehaene pakken goud voor België in de teamcompetitie van het EK snooker in het Albanese Shëngjin. In de finale zijn ze met 4-3 te sterk voor Rusland. Voor de 51-jarige Dehaene is het haar eerste Europese titel. Jans toonde zich in 2007 al eens de beste in de teamcompetitie, toen aan de zijde van Isabelle Jonckheere.

1 juli 2017: Verhoeven imponeert in het muurklimmen

Eveneens eentje in de categorie 'onbekend', maar daarom niet minder belangrijk. Muurklimster Anak Verhoeven (21) kroont zich in het Italiaanse Campitello di Fessa tot Europees kampioene in de lead-competitie, waar de atleten zo hoog mogelijk moeten klimmen op een uitgestippeld traject. De jonge vrouw is wereldtop in haar branche, want door haar eindzege belandt ze meteen ook op de tweede stek in het wereldbekerklassement. Leuk extraatje: muurklimmen wordt vanaf 2020 een olympische discipline.

4-8 juli 2017: EK skeeleren overdonderend succes

Op het Europese kampioenschap in het Portugese Lagos sleepte België de ene gouden medaille na de andere in de wacht. Eerst pakken de heren Bart Swings, Matthias Voste, Tim Sibiet en Karel Meulders het hoogste eremetaal in de 3.000 meter aflossing, drie dagen later doen met Sandrine Tas, Stien Vanhoutte en Anke Vos onze dames dat kunstje nog eens over in de 5.000 meter aflossing. Swings zorgt op de slotdag voor de kers op de taart. Op de zware marathon in Portimao, met ruw asfalt en venijnige klimmetjes, wint de 26-jarige Leuvenaar zijn derde Europese marathontitel. Eerder was Swings ook in 2013 en 2015 de eindlaureaat. Dat betekent drie maal het Belgisch volkslied, Lagos is heel even Belgisch getint.

3 augustus 2017: Campenaerts peuzelt ze een voor een op

Een matige start deert hem niet, Victor Campenaerts wint ietwat verrassend het Europees kampioenschap tijdrijden in het Deense Herning. De motor van onze 25-jarige landgenoot draait halfweg het parcours van 46 kilometer pas op volle toeren, waarna hij ze een voor een oppeuzelt. Al wordt het nog een dubbeltje op zijn kant, de renner van LottoNL-Jumbo - vanaf volgend jaar bij Lotto Soudal - is namelijk amper twee seconden sneller dan topfavoriet Maciej Bodnar. "Zonder twijfel de grootste overwinning uit mijn carrière", verklaart Campenaerts achteraf. "Mijn volgend doel? Olympisch goud in 2020 in Tokio."

6 augustus 2017: Alweer een unicum voor Thiam

Dé sportprestatie van het jaar, toch? Belgrado leek wel een opwarmertje, want wat onze Nafi Thiam op het WK atletiek in Londen uit haar ranke lichaam schudt, is onvoorstelbaar. Thiam staat na dag één in de zevenkamp op de tweede plek, maar springt dankzij het verspringen en speerwerpen over de de Duitse Carolin Schäfer. De 800 meter is bijgevolg slechts een formaliteit. 6.696 punten, nooit eerder veroverde een Belgische atleet, man of vrouw, een gouden WK-medaille. Dankzij de opeenvolging van eremetaal mag de Brusselse zich meteen ook de beste internationale atlete van het jaar noemen.

20 oktober 2017: Debuterende Thijssen dolt met de tegenstand

"Ik ben nog maar 19 jaar maar toch sta ik al met goud te pronken. Dat is een droom. Echt indrukwekkend." Aan het woord: Gerben Thijssen. De Limburger - debuterend op een groot toernooi - toont zich op het Europese kampioenschap baanwielrennen in Berlijn de beste in de afvallingskoers. Nochtans kent hij geen geluk met de loting, hij moet helemaal achteraan starten. Thijssen rijdt echter een fantastische wedstrijd en dolt zonder medelijden met de tegenstand. "Ik wist dat dit mijn dag zou worden. Niemand is in het peloton rapper dan ik."

5 november 2017: Na de wereldtitel ook Europees kampioen

Niet enkel Thiam, ook Sanne Cant vinden we twee keer in dit overzicht terug. Na een eerste wereldtitel weet ze immers ook een derde keer het Europees kampioenschap op haar naam te schrijven. In het Tsjechische Tabor is ze in een spannende spurt sneller dan de Nederlandse Lucinda Brand. Met Eli Iserbyt als winnaar bij de beloften gaat ons land met twee gouden medailles naar huis.

8 november 2017: Caudron wint Belgisch onderonsje

De reputatie van België als biljartland is nog maar eens bevestigd. Voor het eerst in de 89-jarige geschiedenis van het WK driebanden krijgen we een volledig Belgische finale. In het Boliviaanse Santa Cruz staan Eddy Merckx (WR 11) en Frédéric Caudron (WR 6) tegenover elkaar. Caudron toont zich in 9 beurten met 40-16 duidelijk sterker en kroont zich voor de derde keer tot wereldkampioen. Voor België is het al de 31ste wereldtitel.

11 november 2017: Persoon voor zevende keer wereldkampioene

Delfine Persoon (32) is voor de zevende keer WBC-wereldkampioene boksen. Na bijna een jaar inactiviteit door operaties aan beide handen verslaat de West-Vlaamse in tien spannende ronden de Franse Myriam Dellal op punten. "Ik ben door mijn ouderdom ietwat een diesel geworden, maar toch weet ik nu al voor een zesde keer mijn titel met glans te verdedigen", verklaart Persoon na haar nieuwe wereldtitel.

27 november 2017: De koningin van het vrouwensnooker

En ook Wendy Jans grijpt dit jaar twee gouden medailles. Na haar plak in de teamcompetitie op het EK, verovert ze voor de zevende keer in haar loopbaan de wereldtitel in het snooker. In het Qatarese Doha verslaat ze in de finale de Thaise Waratthanun Sukritthanes met duidelijke 5-2-cijfers.

Ellen Demarré Wendy Jans.