2. Nina Derwael: Tijd voor een nieuwe belofte: "Ik verwacht zélf goud in Tokio"

Sport

"Wacht maar: ik kan nog véél beter", voorspelde Nina Derwael toen u haar in 2018 tot Belg van het jaar koos in deze Top 100 . En of ze woord heeft gehouden. In 2019 verlengde de 19-jarige gymnaste haar wereldtitel aan de brug en greep ze goud op de balk op de Europese Spelen. Tijd voor een nieuwe belofte: "Ik verwacht zélf olympisch goud in Tokio."