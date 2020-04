13 amateurclubs vechten stopgezette competitie aan BF

11 april 2020

00u00 0 Voetbal Dertien amateurclubs leggen zich niet neer bij het Dertien amateurclubs leggen zich niet neer bij het stopgezette klassement om stijgers en dalers aan te duiden. Dinsdag is hun zaak ingeleid voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Op 27 maart besliste de corona-crisiscel van de KBVB in overleg met de overheid om de amateurcompetitie stop te zetten. De stand op 12 maart telde om de kampioenen, stijgers en dalers aan te duiden. Eindrondes of testwedstrijden zouden niet meer doorgaan. Maar meer dan tien provinciale clubs uit de hogere of lagere amateurreeksen die nadeel ondervinden van de maatregel beslisten om naar het BAS te stappen.

De klacht zou onder meer uitgaan van Olympic Ledegem, Kester-Gooik, Vlamertinge, Wevelgem City, Zutendaal, Brecht, Opoeteren, Massemen, Hamont, Evergem en Heers. Sportadvocaten Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer hebben op dinsdag 7 april een verzoekschrift ingediend bij het BAS. De clubs vinden dat de bond niet zomaar de spelregels tijdens de competitie kan veranderen en zien het gelijkheidsbeginsel geschaad omdat niet overal hetzelfde aantal wedstrijden gespeeld is. Een uitspraak kan nog een tijd op zich laten wachten. Het BAS is momenteel nogal druk gesolliciteerd. (BF)

Lees ook: OVERZICHT LAGERE REEKSEN. Deze teams zijn kampioen, zakkers nationale amateurklasse gekend

Meer over BAS

sport

sportdiscipline

voetbal