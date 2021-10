12 op 12 voor KV Mechelen na nipte zege tegen Beerschot, dat morst met kansen en nog steeds op eerste overwinning wacht

Buitenlands voetbal Gejoel en spottend gelach: VAR heeft liefst zeven minuten nodig om offside te zien via 3D-lijn

0:06 Liefst zeven minuten lag het spel in de match tussen Standard en OH Leuven stil. De VAR had die tijd nodig om het buitenspel van Dragus - een schouder - waar te nemen via de nieuwe 3D-technologie.