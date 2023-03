100.000 videoviews in één dag voor dubbelhandig spelertje: is Davidov (12) de wegbereider van een nieuwe stijl?

TENNISHoe zou het nog zijn met Teodor Davidov (12)? Twee jaar geleden berichtten we al over dit met twee forehands (links -en rechtshandig) spelend Bulgaars-Amerikaans jongetje dat furore maakte. Ook onder twaalf blijkt hij bij de beste van de wereld en een video met de titel ‘rechtshandig of linkshandig?’ ging alweer viraal.

Een curiosum, Teo Davidov. Op zijn anderhalf jaar van het Bulgaarse Sofia naar Colorado verhuisd blijft het tennistalent potten breken op het jeugdcircuit in Amerika en onderwijl de fans met verstomming slaan door geen backhand te gebruiken, maar telkens zijn racket te switchen waardoor hij een forehand kan meppen met zijn linker -en rechterhand. Ook voor zijn opslag wisselt hij voortdurend van hand. Geen unicum, deze manier van tennissen, maar absoluut wel een rariteit. Op het profcircuit was er de Russin Evgeniya Kulikoskaya die het in 2003 even tot nummer 91 van de wereld schopte en dubbelspecialist Luke Jensen – samen met zijn broer Murphy won hij Roland Garros in 1993 – kon zowel linkshandig als rechtshandig serveren (tegen 210km/h).

Volledig scherm Murphy en Luke Jensen (r.) met Anna Kournikova in 2001. © AP

Ook al zijn er veel voorbeelden van spelers die in het dagelijkse leven alles doen met één hand, maar tennissen met de andere – Rafael Nadal en Sabine Appelmans, om er maar twee op te noemen – zal het tijdens de opleidingen toch steevast afgeraden worden. De snelheid van uitvoering wordt naarmate men ouder wordt, immers opgedreven waardoor er op een bepaald moment – zeker bij de servicereturn – geen tijd meer overblijft om snel het racket van de ene naar de hand te verplaatsen.

Wie trouwens dacht dat er achter de ambidextrie (tweehandigheid, red.) van Davidov een door vader Kalin uitgekiend plan zat, is eraan voor de moeite. Kleine Teo begon op zijn twee en half al tegen een balletje te slaan dat zijn papa had opgehangen aan het plafond. Hij deed dat rechtshandig en had, zoals zoveel beginnende tennissertjes, een dubbelhandige backhand. “Toen Teo op het punt stond acht jaar te worden, besloot ik hem ook een forehand met zijn linkerhand te laten slaan, om zijn rechterhersenhelft te ontwikkelen”, zei de filosofisch ingestelde vader Davidov in The Guardian. “Hij was te extravert, onevenwichtig en vurig en daarom wilde ik gewoon de rechterkant van zijn brein beïnvloeden, met behulp van het linkerdeel van zijn lichaam. Vandaar het experiment.”

Geen makkelijke oefening voor zo’n jong kind. “Het eerste jaar was superzwaar”, zei Davidov junior op Tennis Channel. “Vooral omdat ik naar toernooien moest met een forehand aan de linkerzijde die ik nog maar een paar maanden geoefend had, waardoor ik matchen verloor tegen tegenstanders die ik daarvoor makkelijk had geklopt, met mijn rechterhand.” Die tegenstrevers zorgden er wel voor dat Davidov snel verbeterde, ze speelden namelijk alle ballen naar zijn ‘zwakkere’ linkerkant.

Tussen 30 à 40 uren training per week

Het legde Davidov uiteindelijk geen windeieren. Twee jaar geleden kroonde hij zich tot winnaar op de befaamde Eddy Herr International Junior Tennis Championships. Een eerste aanwijzing dat de jongen op de juiste weg zat richting een mogelijke tenniscarrière. Dat de Davidovs daar veel voor over hebben blijkt niet alleen uit de gedurfde, technische aanpassing, maar ook uit het feit dat Teo tussen 30 en 40 uren per week traint en ondertussen ook yoga heeft opgepikt. “Omdat het mijn geest zuivert van negatieve gedachten en slechte emoties”, meent de twaalfjarige. Mama doet daarbij de massages, terwijl papa met accupunctuur aan de slag gaat op het lichaam van de veelbelovende zoon. Om fysiek sterker te worden begon Davidov ook met gewichtheffen. Volgens zijn begeleider zouden de kilo’s die hij boven zijn hoofd sleurt hem zelfs de tweede plaats op de Amerikaanse ranglijst opleveren. Straf kereltje dus.

Quote Ik zie tennis als een dynamische vorm van yoga, een activiteit om Theo’s persoon­lijk­heid te ontwikke­len en hem een beter persoon te maken. Eerder dan een doel om van hem een goede prof te maken, dat komt pas op de tweede plaats Vader Davidov

Vanzelfsprekend verhuisde de familie Davidov van Denver naar Bradenton (Florida), om daar aan de IMG Academy verder te werken aan de ontwikkeling van zijn tennis en loopbaan. Al wil papa Davidov daar niet van weten: “Ik zie tennis als een dynamische vorm van yoga, een activiteit om zijn persoonlijkheid te ontwikkelen en hem een beter persoon te maken. Eerder dan een doel om van hem een goede profspeler te maken, dat komt pas op de tweede plaats.” Een fenomeen is Teo sowieso al. Een videootje van amper vijftien seconden, gepost door de Internationale Tennisfederatie, werd op een dag tijd 100.000 keer bekeken. Zou hij spelertjes overal ter wereld op ideeën brengen?