10 feiten over de champions league die je moet weten

27 mei 2019

Zaterdagavond spelen Tottenham en Liverpool de finale van de Champions League in het Madrileense Wanda Metropolitano-stadion. Voor The Reds is het al de negende finale sinds het ontstaan van Europacup 1, de voorloper van de Champions League. Voor Tottenham is het de allereerste. Maar er bestaan nog een pak meer weetjes over het kampioenenbal.

Wist je bijvoorbeeld dat…

1. in 1993 een Belgische coach de allereerste Champions League won? Raymond Goethals natuurlijk, toen trainer bij het Franse Olympique de Marseille. Goethals is trouwens nog steeds de oudste coach ooit die de prestigieuze trofee in de lucht mocht steken. Den tuveneir (de tovenaar, zijn bijnaam) was op dat moment 71 jaar en 232 dagen oud.

2. Pep Guardiola – jawel, de succestrainer die vandaag de lijnen uitzet bij het Manchester City van Kompany en De Bruyne - dan weer de jongste ooit is? De Spanjaard was amper 38 jaar toen hij op 26 mei 2009 FC Barcelona naar winst loodste tegen Manchester United. Ook Lionel Messi pakte die dag zijn eerste CL-trofee.

3. Liverpool een van de vijf clubs is die de fameuze beker met de grote oren al in zijn prijzenkast heeft staan? De club die de Champions League hetzij vijf keer in totaal, hetzij drie keer op rij wint, wordt er immers definitief eigenaar van. Naast Liverpool zijn dat ook Real Madrid, AFC Ajax, FC Bayern München en AC Milan. Het kleinood weegt overigens 7,5 kilogram en is 62 centimeter hoog.

4. sinds het invoeren van de Champions League in 1992-1993 nog nooit een owngoal werd gemaakt in de finale?

5. het absoluut geen unicum is dat er zaterdag twee Engelse teams tegenover elkaar staan in de Champions League-finale? In 2008 mochten Manchester United en Chelsea onder elkaar uitmaken wie het beste team van Europa was. Dat was een van de zeven finales die op strafschoppen eindigde. Manchester United haalde het daarin met 6-5 van Chelsea.

6. Liverpool niet eens moet panikeren, mocht het zaterdag snel op achterstand komen? In 2005 stond het aan de rust 0-3 achter tegen AC Milan, maar zette het in de tweede helft de situatie nog recht (3-3). De beker ging uiteindelijk toch naar Milaan, na strafschoppen.

7. Club Brugge het in 1978 als enige Belgisch team tot in de finale schopte? In 1978 verloor het op Wembley met 1-0 van Liverpool. Het ging toen wel nog over Europacup 1, niet over de Champions League zoals we die vandaag kennen.

8. Real Madrid ook na zaterdag de meest succesvolle ploeg in de Champions League ooit blijft? De Koninklijke stond zeven keer in de finale en beslechtte die telkens in zijn voordeel. FC Barcelona scoorde vier op vijf, goed voor een voorlopige tweede plaats.

9. ook drie Belgen de Champions League wonnen als speler? Eric Gerets in 1988 (Europacup 1), Daniel Van Buyten in 2013 en Thomas Vermaelen in 2015. Van Buyten en Vermaelen stonden wel geen seconde op het veld. Met Origi, Alderweireld , Vertonghen én Mignolet wordt het aantal Belgen dit jaar sowieso opgekrikt.

10. Liverpool in zijn laatste 14 confrontaties (sinds begin 2013) slechts één keer verloor van Tottenham? Negen keer bleven The Reds aan de winnende hand. Ook het voorbije seizoen haalde Liverpool de bovenhand. Zowel in de heen- als de terugronde van de Premier League won het met 2-1. In het laatste duel – eind maart, op Anfield – nekte Toby Alderweireld de Spurs met een owngoal in de slotminuut.

