1 op 9 voor AC Milan: basisspeler Saelemaekers en invallers De Ketelaere en Origi delven het onderspit tegen een sterk Udinese

De Bruyne volgende week officieel nieuwe aanvoerder Rode Duivels?

Door het afzwaaien van Eden Hazard moeten de Rode Duivels op zoek naar een nieuwe aanvoerder. “We hebben enkele ideeën”, aldus Tedesco, “maar ik wil daar eerst met de groep over praten. Daarna kan je me de vraag stellen: ‘Waarom hij wel, en die of die speler niet.”