1-7! Dominant Anderlecht heeft geen kind aan La Louvière

Croky CupA walk in the park. Anderlecht kende niet de minste moeite met La Louvière - nochtans vurig en enthousiast. Paars-wit haalde het met 1-7 in het Stadion du Tivoli en gaat op cruisecontrol naar de achtste finale.

“La fête du foot.” Zo kondigde de speaker in het Stadion du Tivoli de bekerclash tussen ‘zijn’ La Louvière en Anderlecht aan. En of de gewezen eersteklasser (en bekerwinnaar) had uitgekeken naar de komst van de recordkampioen. Al uren voor de aftrap viel de sfeer op te snuiven in de straten rond het charmante stadion - de tand des tijds nog steeds doorstaan. ‘t Was wellicht ook al van de hoogdagen in eerste klasse geleden dat de tribunes zó stampvol zaten. Officieel waren er zo’n 10.000 supporters aanwezig - wij geloven dat het er meer waren. Getuige de twee thuisfans die er niet beter op vonden om op lege zitjes in de perstribune plaats te nemen. U begrijpt: alle elementen waren in La Louvière aanwezig voor een ouderwetse cupavond.

Vincent Kompany had vrijdag op zijn persconferentie al aangegeven de leider in tweede amateurklasse niet te onderschatten. “Elke match moet je voluit spelen, anders komt het niet goed. In mijn spelerscarrière heb ik zelf ook een paar keer bijna tegen derdeklassers verloren...” Een veredelde B-ploeg moesten we van Kompany dus niét verwachten. Enkel Magallán, gehuurd van Ajax, stond voor het eerst aan de aftrap dit seizoen.

Volledig scherm Vincent Kompany in de catacomben van La Louviere. © Photo News

Rookbommen

Even leek het feest in het Tivoli nog in het water te gaan vallen. De Ultra’s van de thuisploeg vonden er niet beter op om de eerste minuten de ene na de andere rookbom te gooien op de atletiekpiste rond het veld - uiteraard ligt die er ook nog. Gelukkig ging het rookgordijn even snel liggen en was het woord weer aan de protagonisten tussen de lijnen. La Louvière startte met veel goesting - zo gaat dat nu eenmaal in zulke bekerpotjes. Debutant Magallán kreeg al snel een (donker)gele kaart onder de neus geduwd.

Tot daar het wedstrijddeel waarbij Anderlecht in de ‘problemen’ kwam. Eens paars-wit het nodig achtte om een paar versnellingen hoger te schakelen, kon het moedige La Louvière (logischerwijs) niet meer volgen. Het openingsdoelpunt was er het beste bewijs van. Knappe één-twee tussen Amuzu en Murillo, Zirkzee tikte de lage voorzet van de Panamees in doel. Uit het boekje, net zoals de tweede treffer. Uitstékende corner van Gómez, Hoedt mocht rustig in doel koppen. 0-2 na een dik halfuur, de Brusselaars hadden het ticket voor de achtste finale dán al op zak.

Volledig scherm © BELGA

Daar veranderde de snelle aansluitingstreffer niet aan. Franco kreeg zijn ‘moment de gloire’ in de vorm van een penalty. De jongeman bleef ijzig kalm oog in oog met Van Crombrugge. Zo mocht Tivoli ook eens ontploffen - mooi. Want tien minuten later was de realiteit al helemaal teruggekeerd. Een volwassen Anderlecht schudde twee uiterst fraaie aanvallen uit de sloffen. Murillo en Gómez deden er elk nog een assist bij, afwerkers met dienst waren dit keer Refaelov en (opnieuw) Zirkzee.

Blessure Olsson

Niet dat de harde kern van La Louvière het aan het hart liet komen - ze zongen en sprongen lekker verder. En toen doelman Libertiaux in het begin van de tweede helft enkele prima saves uit zijn mouw schudde, sprong het volk zelfs recht alsof hun ploeg een tweede keer had gescoord. Om maar te zeggen: de sfeer bleef uitstekend. En Anderlecht? Dat reed op cruisecontrol door de tweede helft. Een kwartier voor tijd vlamde Raman nummer vijf tegen de touwen. En een paar minuten later vonden Zirkzee en Refaelov elkaar nog eens vlot, waarop de Gouden Schoen de 1-6 op het bord zette. En nog was het niet gedaan, want Hoedt scoorde zowaar nog zijn tweede van de avond met een rechtstreekse vrije trap. Enig minpunt van de avond voor Anderlecht: Olsson moest geblesseerd vervangen worden. De Zweed stapte met een pijnlijke grimas van het veld. Afwachten of de schade meevalt.

A walk in the park voor paars-wit, een gala-avond voor La Louvière, dat niet zwaar tilde aan de afstraffing. De trommen weerklonken tot na het laatste fluitsignaal in beide spionkoppen. Ja, dit was “la fête du foot”.

Volledig scherm © Photo News

LA LOUVIERE: Libertiaux - Denayer, Lazitch, Fiore, Francotte (63' Gobitaka) - Vanhecke, Louage (80' Romeyns), Matoka (48' Djoum) - Franco (71' Lokando), Azevedo (63' Henri), Soumaré

ANDERLECHT: Van Crombrugge - Murillo (46' Mykhaylichenko), Magallán, Hoedt, Gómez (80' Sardella) - Cullen, Olsson (74' Ait El Hadj) - Ashimeru, Refaelov - Amuzu (74' Raman), Zirkzee

DOELPUNTEN: 20' Zirkzee 0-1 (assist Murillo), 32' Hoedt 0-2 (assist Gómez), 34' Franco 1-2 (penalty), 39' Refaelov 1-3 (assist Murillo), 45' Zirkzee 1-4 (assist Gómez), 76' Raman 1-5, 80' Refaelov 1-6 (assist Zirkzee), 90' Hoedt 1-7

GEEL: Magallán, Murillo, Vanhecke, Franco, Lazitch

Volledig scherm © BELGA

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.