1/16E FINALES CROKY CUP LIVE (18u). Laten Antwerp, Moeskroen of Kortrijk zich verrassen?

Premier League Salah schenkt Liverpool volle buit op het veld van West Ham

31 januari Liverpool heeft in de Premier League een uitstekende zaak gedaan. In tegenstelling tot concurrenten Man United en Leicester konden de Reds wél winnen. Dankzij de zege bij West Ham wipt Liverpool over Leicester naar de derde plek. Mo Salah was de grote man met twee doelpunten.