0-13! Ajax deelt historische pandoering uit aan Venlo: zet u schrap voor dertien goals in anderhalve minuut

Belgisch voetbal Kompany ging heftig tekeer bij penalty: “Nadien geëxcu­seerd, maar in Engeland krijgen spelers voor zo’n duel applaus”

13:37 De opluchting bij Vincent Kompany zal groot zijn geweest. Dit keer gaf Anderlecht de voorsprong niet uit handen. “We kwamen naar hier om de drie punten te pakken, maar ook om goed voetbal te brengen. Over onze prestatie kan ik tevreden zijn”, vertelde de coach na de 1-3-zege tegen KV Kortrijk aan Eleven Sports. We verdedigden met veel solidariteit. Na rust vond ik het ons iets moeilijker hebben, maar nadien vonden we toch weer de controle en creëerden we nog enkele kansen. Dat we zelf toch ook weer iets te veel mogelijkheden weggaven? Akkoord, maar we zijn nu eenmaal beter als we zélf de bal hebben en zelf in de aanval trekken.”