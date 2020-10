0-13! Ajax deelt historische pandoering uit aan Venlo: zet u schrap voor dertien goals in anderhalf uur

Buitenlands voetbalWat een uithaal. Of wat een afgang, het is hoe je het bekijkt. Ajax deelde een historische pandoering uit van VVV Venlo. 0-13. De grootste zege in de geschiedenis van de Eredivisie. Aan de rust stond het 0-4 - niet uniek -, maar nadien maakten de Ajacieden er een waar spektakel van. Ajax-coach Ten Hag reageerde met veel respect, maar ex-Malinwa-speler Swinkels - nu VVV - zal slecht slapen. “Kansloos waren we. Met vier uitroeptekens.”

Ajax was al recordhouder in de Eredivisie als het ging om de grootste zege. De club uit de hoofdstad versloeg Vitesse met 12-1 op 19 mei 1972. Alsof het tijdstip erom gedaan was, want PSV was exact tien jaar geleden de laatste club die tien keer scoorde in de Nederlandse hoogste klasse. Dat gebeurde tijdens een duel met Feyenoord (10-0). De grootste zege voor Ajax tout court was het niet. De club was op 3 oktober 1984 met liefst 14-0 te sterk voor Red Boys Differdange uit Luxemburg.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ajax leidde bij rust al met 4-0. Verdediger Chris Kum van VVV kreeg in de 51ste minuut een rode kaart, het sein om de sloophamer boven te halen. Lassina Traoré scoorde vijf keer voor Ajax en deelde drie assists uit. Jurgen Ekkelenkamp (2), Klaas-Jan Huntelaar (2), Dusan Tadic, Daley Blind, Lisandro Martínez en Antony maakten de overige treffers. Niet dat VVV de deur wagenwijd openzette, het verdedigde - vooral na de rode kaart - veelal met acht of negen voor het eigen doel. Maar de Amsterdammers waren simpelweg oppermachtig en creëerden de ene na de andere kans. Bij VVV zakte de moed in de schoenen, op den duur lieten ze maar begaan.

Ajax dwong maar liefst 41 doelpogingen af, waarvan 23 tussen de palen. Doelman Van Crooy van VVV verrichte zelfs nog tien reddingen.

Volledig scherm © ANP

Opvallend. Bij Ajax-coach Ten Hag geen glimlach na de match, wellicht uit respect voor de tegenstander. “De complimenten aan mijn ploeg”, zei hij koeltjes. “0-13? Tsja. Het is een goede overwinning. We hebben als team geïnvesteerd en op een hoog tempo gespeeld. VVV laat ook vaak zien dat het goede resultaten kan boeken.”

Swinkels: “Kansloos, met vier uitroeptekens”

Arjen Swinkels, u kent hem nog van bij KV Mechelen, stond meteen met een opgeheven hoofd voor de camera. “We waren kansloos. Met vier uitroeptekens. Een nachtmerrie? Dat kan je wel stellen. Ik maakte nog nooit zoiets mee. Ja... ik heb er geen woorden voor. We hadden geen moment druk op de bal en gaven Ajax zoveel ruimte en tijd. Deze match de wereld rond? Die kans is vrij groot, ja.”

VVV-coach: “Er is niemand overleden”

VVV-coach Hans de Koning probeerde alles in perspectief te plaatsen. “Zojuist wenste iemand mij sterkte, maar er is niemand overleden”, zei hij bij FOX Sports. “Alles wat je nu over de wedstrijd zegt is eigenlijk te veel. Op een gegeven moment staat het 0-4 en valt die rode kaart. Dan is Ajax zo goed. Dan zit je in een grote rondo en hoop je dat ze niet doordrukken. Maar dat is wel het geval geweest. Je mag best respect hebben voor Ajax, maar we laten ze zo makkelijk weglopen. Maar goed, ik ga mijn groep nu niet afvallen. We hebben met elkaar gefaald en moeten dit als grote kerels pakken, hoe pijn het ook doet. Vingerwijzen, dat gaan we nu niet doen. Borst vooruit, kop omhoog en klaar.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP