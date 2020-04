“Zonder vaccin ook in 2021 geen Spelen”, stelt wereldgezondheidspecialiste die ook Tour slecht idee vindt YP

18 april 2020

13u58

Bron: VTM Nieuws/Belga 2

A ls er dan nog geen vaccin tegen het coronavirus bestaat, is de kans bijzonder klein dat de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio in 2021 wel zullen kunnen doorgaan. Dat vertelde Devi Sridhar, professor wereldgezondheid aan de universiteit van Edinburgh. Ook het laten doorgaan van de Tour op latere datum, vindt ze geen goed idee.

“Het is heel onrealistisch te denken dat de Spelen over een jaar zullen doorgaan, tenzij er dan een doeltreffende behandeling is. Dat verandert alles”, verklaarde Sridhar. “Volgens wat we van de wetenschappers horen, is het best mogelijk dat er dan een vaccin zal zijn. Zelf had ik gedacht dat de ontwikkeling daarvan een jaar tot anderhalf jaar zou duren, maar het zou dus mogelijk sneller kunnen. Als we binnen het jaar een vaccin hebben, zijn de Spelen realistisch, maar alleen dan.”

“De beslissing om de Spelen een jaar uit te stellen was alleszins de juiste. Het geeft onze wetenschappers een jaar de tijd. Op lange termijn zal alleen de wetenschap ons uit deze situatie kunnen helpen.”

Telkens wanneer je een groot aantal mensen hebt in een beperkte ruimte, die van over heel de wereld komen, is er altijd het risico dat er een nieuwe cluster van infecties in gang gezet wordt Devi Sridhar over de Tour

Ook de Tour de France laten doorgaan, is volgens Sridhar geen goed idee. “Ik vind dat ze het moeten uitstellen. Het is onrealistisch om zoveel mensen te hebben van over heel de wereld. Telkens wanneer je een groot aantal mensen hebt in een beperkte ruimte, die van over heel de wereld komen, is er altijd het risico dat er een nieuwe cluster van infecties in gang gezet wordt. Dat kan het delicate evenwicht meteen verstoren. Ik vind het logisch om het uit te stellen, zeker tot we meer informatie hebben, want we gaan geen vaccin hebben voor augustus - hoe hard we het ook allemaal hopen.”

Afgelopen maand beslisten het Internationaal Olympisch Comité en de Japanse organisatoren om de Spelen van 2020 met een jaar uit te stellen. Ze staan nu voor 23 juli tot 8 augustus 2021 op de kalender. De start van de Tour werd dan weer uitgesteld naar 29 augustus.