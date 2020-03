“Wij zijn België. Wij zullen het virus verslaan”: topsporters- en trainers allemaal #SAMENTEGENCORONA Redactie

29 maart 2020

18u13 30

Geen wielerklassiekers. Geen interlands voor de Rode Duivels. Geen play-offs in het voetbal. Geen oefenstages richting Olympische Spelen. Neen, ook alle sportlui en hun trainers zitten in hun ‘kot’, waar we even zijn aankloppen met de vraag: breng een boodschap van hoop voor jullie publiek.

Het antwoord van Rode Duivels-coach Roberto Martínez, olympisch wielerkampioen Greg Van Avermaet, ex-wereldkampioene zeilen Emma Plasschaert, wereldkampioen hockey Thomas Briels, Europees judokampioen Matthias Casse, Gouden Schoen Tessa Wullaert, Club Brugge-trainer Philippe Clement en WNBA-kampioene Emma Meesseman bundelen we in de bijgevoegde video. Laat het duidelijk zijn: ook in de sportwereld is het #SAMENTEGENCORONA.