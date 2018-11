Wie wordt opvolger van David Goffin en wint Nationale Trofee voor Sportverdienste? Redactie

Bron: Belga 0 Deze middag wordt bekendgemaakt wie de Nationale Trofee voor Sportverdienste 2018 ontvangt. De proclamatie gebeurt om 12 uur in het Brusselse stadhuis.

De Nationale Trofee voor Sportverdienste, die maar één keer in een carrière kan worden gewonnen, bekroont sinds 1928 een Belgische sporter of sportploeg die zich in het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

Vorig jaar ging de prestigieuze onderscheiding naar David Goffin. De tennisser volgde toen meerkampster Nafi Thiam op.

Pak kanshebbers

2018 was een jaar met heel wat uitschieters in de Belgische sport. De jury, die bestaat uit (oud)sportkampioenen, heeft de keuze uit onder meer Nina Derwael (wereld- en Europees kampioene aan de brug met ongelijke leggers), Koen Naert (Europees kampioen marathon), Thierry Neuville (uitzicht op wereldtitel rally), Emma Plasschaert (wereldkampioene zeilen) en Wout van Aert (wereld- en Belgisch kampioen veldrijden). De Rode Duivels (brons op het WK) wonnen de trofee al in 1980. Ook de Belgian Tornados (EK-goud op 4x400m) staan al op de erelijst (in 2015).