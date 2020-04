"Voetballen met mondmaskers? Dat is een piste" PJC

18 april 2020

07u00 5

Het zou een vreemd zicht zijn. Marc Van Ranst oppert om bij de hervatting van de voetbalcompetitie te spelen met mondmaskers. "Dat is een piste die we misschien kunnen bekijken", aldus de viroloog in de krant 'La Capitale'. "Natuurlijk zou het dan niet om compleet onaangepaste chirurgische exemplaren gaan. Op internet kan je al snel maskers vinden die American Football-spelers of wielrenners ook kunnen dragen. Die zijn meer comfortabel. Als het mogelijk is voor hen, waarom dan niet voor voetballers?" Van Ranst verwacht daarnaast dat voetballers verplicht een test zullen moeten ondergaan. "En zolang de social distancing van kracht blijft, kan men niet spelen. Stel je eens een corner of vrije trap voor waarbij de spelers anderhalve meter afstand moeten houden. Dat heeft niks met voetbal te maken." (PJC)