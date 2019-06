"Sportwereld moet transgenders aanvaarden” TT

17 juni 2019

07u35

De ombudsvrouw Gender vraagt sportclubs om open te staan voor transgenders en interseksuelen en om controverse over hun deelname aan de sport te voorkomen. Ze presenteert vandaag in het Vlaams Parlement een resem aanbevelingen die de sportwereld in ons land met de nieuwe realiteit moeten verzoenen, schrijft De Standaard.

"De sportwereld steunt nogal hard op biologische verschillen. Sinds de nieuwe wet heerst er bij de clubs en federaties meer onzekerheid, omdat ze er niet meer vanuit kunnen gaan dat een persoon die volgens zijn identiteitskaart man is, ook biologisch alle kenmerken van een man heeft", zegt ombudsvrouw Annelies D'Espallier.

Ze raadt sportclubs en federaties aan om controverse te vermijden, een antipestbeleid uit te werken en de betrokkene aan te spreken met de gekozen naam. "En wat de kleedkamer betreft: volgens het recht mag iedereen de kleedkamer van zijn of haar genderidentiteit gebruiken. Maar het is veel interessanter om met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing die iedereen bevalt.”