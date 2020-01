‘Slangenmens’ Rob Rensenbrink op 72-jarige leeftijd overleden Redactie

25 januari 2020

21u06

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 458 Voetbal Gewezen Anderlecht-icoon Rob Rensenbrink is vrijdagavond op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de spierziekte PSMA.

Rensenbrink speelde in België voor Club Brugge (1969-71) en Anderlecht (1971-80). Met paars-wit won hij twee keer de Beker der Bekerwinnaars. Hij verzamelde daarnaast 46 caps bij de Nederlandse nationale ploeg, waarmee hij in 1974 en 1978 de WK-finale bereikte. In dat laatste jaar trapte hij het leer nét voor affluiten tegen de paal. Geen 1-2, waarna Oranje in de verlengingen ten onder ging tegen Argentinië.

Sterspeler in Anderlecht

Medio jaren ‘60 begon Rensenbrink zijn spelerscarrière bij DWS, toen na Ajax de op één na grootste club in Amsterdam. In 1969 plukte Club Brugge hem daar weg. Met blauw-zwart won hij meteen de Beker van België.

Na twee seizoenen verhuisde Rensenbrink naar het Astridpark. Bij Anderlecht, waar hij uitgroeide tot een icoon, boekte hij zijn grootste successen. Met de Brusselaars veroverde hij twee landstitels (1972, 1974) en vier bekers (1972, 1973, 1975, 1976). Tweemaal mocht hij de Beker der Bekerwinnaars in de lucht steken. In de finale van 1976 tegen West Ham (4-2) en die van 1978 tegen Austria Wenen (4-0) scoorde de Nederlander telkens twee keer.

Ook individueel viel Rensenbrink in België in de prijzen. De Nederlander werd in 1973 topschutter bij Anderlecht. Daarnaast werd hij in 1976 na Jan Boskamp de tweede buitenlander die de Gouden Schoen won. In 2007 verkoos een jury van (oud-)trainers, waaronder Jan Ceulemans, Wilfried Van Moer en Paul Van Himst, Rensenbrink tot de beste buitenlandse speler die ooit in de Belgische competitie actief is geweest.