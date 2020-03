"Ronde is niet haalbaar" JDK

14 maart 2020

07u10 9

Eerste minister Sophie Wilmès (MR) legde de voorlopige deadline voor het annuleren van alle sportactiviteiten donderdag tijdens de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 3 april. Wat nog enigszins een opening liet voor de Ronde van Vlaanderen (5 april). Maar Vlaams minister van Sport Ben Weyts gelooft nooit dat Vlaanderens Mooiste kan plaatsvinden. Dat maakte hij duidelijk in een gesprek met Radio 1. "Laat ons eerlijk zijn: ik denk niet dat het haalbaar wordt", klonk het nuchter en realistisch. "Dat een peloton van over de hele wereld enkele dagen na die derde april in Vlaanderen zou neerstrijken... Er is een waterkans. Maar we moeten toch ook verantwoordelijkheidszin tonen."

Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel volgde Weyts bij Sporza in die redenering. "We moeten er inderdaad van uitgaan dat de Ronde dit jaar niet doorgaat. Wat de minister zegt, hing al wel een beetje in de lucht. Je kan geen maatregelen opleggen tot 3 april om dan op 5 april het grootste volksfeest van Vlaanderen te organiseren. Op dit moment zijn er belangrijkere dingen dan koers." (JDK)