'Radja' doet emotionele oproep: "Maradona, word wakker!

Redactie

28 juni 2018

17u14

132

Vanavond spelen Engeland en België om groepswinst in Groep G. Of toch niet? En supportert Maradona vandaag ook mee? Radja heeft hem in elk geval al in huis gehaald.