'Picasso's van de sociale media' FDZ/NP

19 februari 2020

00u00 0

Op het veld zit AS Roma in een impasse, maar ernaast zijn ze een voortrekker op sociale media. Zo waren en zijn de aankondigingen van nieuwe spelers innovatief. CNN omschreef het als volgt: 'AS Roma is voor het presenteren van een speler wat Picasso is voor de kunst'. De komst van de Zweedse doelman Robin Olsen werd in 2018 aangekondigd met een gephotoshopte Ikea-handleiding. Veruit de populairste tweet van de Romeinen kwam er na de 3-0 van Manolas tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League in 2018. "DAJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeifefefbejfwjofnwjfnwjfbrufbwfubweufbewfuewbewbfwejfwjlfjfwfjlwfjbfjwfbwjfbwjofwjfnewjofnewjofnwjfnweAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! #RomaBarca" Geniale vondst: 160.000 retweets en ruim 297.000 likes.

En AS Roma zet zich ook in voor de goede zaak. Zo kondigt het sinds juni vorig jaar nieuwe spelers aan met naast hen de foto van enkele vermiste kinderen. Zes jongeren werden op die manier al gevonden. Onder hen ook een Belgische jongen. (FDZ/NP)