"Paradise Papers leiden naar Anderlecht en voetbalbond" TT

06u42

Bron: De Tijd 0 Photo News De Paradise Papers hebben ook een link met voetbalclub Anderlecht en de Belgische voetbalbond, schrijft De Tijd vanochtend. Gokgroep Betway sponsort de club en de organisatie, maar de vraag is waar dat geld vandaan komt.

Betway is al sinds september vorig jaar "bevoorrecht partner" van voetbalclub Anderlecht, sinds de organisator van sportweddenschappen een contract van drie jaar aanging met de grootste Belgische club. Ook de Belgische voetbalbond heeft een contract van twee jaar lopen met Betway.

Het gokbedrijf, dat in ons land eigenlijk werkt via het casino van Brussel, heeft voor zijn activiteiten een vergunning gekregen van de Kansspelcommissie. Zijn hoofdzetel bevindt zich in Malta. Maar De Tijd ontdekte dat die hoofdzetel op de postbus van een afgeleefd klein gebouwtje in een dorpje net buiten de hoofdstad Valletta is gelegen.

De vier 'directeurs' die op de website van het bedrijf worden opgevoerd, blijken bovendien allemaal te werken in belastingparadijzen als de eilanden Man, Guernsey en Curaçao.

Britse Maagdeneilanden

Het bedrijf komt bovendien voor in de Paradise Papers en is opgericht door twee Zweedse pokerspelers die verschillende vennootschappen in Malta hebben en die ooit gezocht werden door het Filipijnse gerecht. De aandelen van het bedrijf achter Betway staan dan weer op naam van vennootschappen op de Britse Maagdeneilanden, die het postbusadres van een advocatenkantoor daar hebben.

RSCA zegt na te gaan of het bedrijf de nodige goedkeuringen heeft om te opereren. "Betway heeft een exploitatievergunning in België", reageert woordvoerder David Steegen. "Betway is altijd erg transparant geweest en houdt eraan de wet de eerbiedigen."

Photo News Betway-reclame tijdens de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge afgelopen weekend.