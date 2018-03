«Padel, dat pik je heel vlug op» Kruising tussen tennis en squash snelst groeiende sport in Vlaanderen Kjell Doms

11 maart 2018

07u33 14 Bent u nog op zoek naar een nieuwe sport voor de lente? Dan is padel misschien iets voor u. Padel komt overwaaien uit Spanje en wordt het best omschreven als een amusante mix tussen tennis en squash. Ex-Rode Duivel Tom De Sutter, die nu bij Lokeren voetbalt, is padelpionier in België. Hij gidst ons in tien stappen door de snelst groeiende sport in Vlaanderen.

Wat is het en waar komt het vandaan?

«Padel is een sport die in de jaren 70 toevallig uitgevonden is door de Mexicaan Enrique Corcuera (foto). Hij woonde in Acapulco en wilde een tennisveld aanleggen in zijn achtertuin. Plaatsgebrek dwong hem ertoe om een veld te bouwen dat qua afmetingen kleiner was dan een normaal tennisveld. Het veldje was omgeven door hoge muren, zo is padel ontstaan. De muren zijn uiteindelijk glazen wanden geworden en het speelveld ziet eruit als een mini-tennisveld. De afmetingen zijn 20 meter lang en 10 meter breed. Vanuit Mexico is de sport naar Spanje overgewaaid en daar werd het een echt succes. De Spaanse padel­federatie telt meer dan 55.000 leden en er zijn meer dan 1.000 padelclubs. Qua populariteit doet in Spanje enkel koning voetbal beter.»

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN