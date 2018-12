“Met een penis deelnemen aan vrouwensport is niet fair”: Navratilova zorgt voor transgender-rel ODBS

26 december 2018

12u17 13 In de transgenderwereld is de verontwaardiging groot na recente uitspraken van tennislegende Martina Navratilova (62). Zij stelde dat vrouwen die geboren zijn als man niet zouden mogen deelnemen aan vrouwencompetities in de sport.

De Tsjechische Navratilova, achttienvoudig grandslamwinnares (waaronder negen keer Wimbledon), beantwoordde daar een vraag over van een van haar volgers op Twitter. Haar stelling: “Dat is duidelijk fout. Je kan jezelf niet zomaar tot vrouw uitroepen en het vervolgens opnemen tegen vrouwen. Er moet een zekere standaard zijn en met een penis tegen andere vrouwen uitkomen, hoort daar niet bij...” Navratilova is nochtans een voorvechter voor LGTB-rechten (lesbisch, gay, biseksueel en transgender) en outte zich in 1981 als biseksueel. Vervolgens voegde ze er ook nog aan toe: “Het gaat mij vooral over de eerlijkheid en een faire competitie. Ik wil ook op niemand een stempel plakken. Eigenlijk moet elke zaak individueel bekeken worden... er kan hier niet echt één geldende regel zijn.”

De stelling van Navratilova zette meteen heel wat kwaad bloed bij vele transgenders, niet in het minst bij Dr Rachel McKinnon. De Canadese kroonde zich in oktober op een wielerbaan in Los Angeles tot de beste van de wereld op de sprint bij de Masters (35-44). Als eerste transgender sleepte ze een wereldtitel in de wacht in het wielrennen, waarna ze nog meer de verdediging van de rechten van transgenders in de sport op zich nam. Zij eiste meteen excuses van Navratilova. McKinnon (36): “Besef je dat ik als transgender atlete een wereldkampioene ben? Genitaliën doen niet aan sport. Welk deel van de penis speelt er dan tennis? En neen, je bent helemaal niet pro-transgender (wat Navratilova in een eerdere verduidelijking had beweerd) als je zegt dat vrouwelijke transgenders met een penis niet mogen deelnemen aan vrouwensporten. Dat is transfobisch.”

You got that right. To all the people on this thread- I am totally and completely pro- trans people or any part of the spectrum. I do not wish to define anyone. All I want is fairness on the playing field. That is it. How we get to that is a discussion for the ages… Martina Navratilova(@ Martina) link

No, you are not "pro- trans people" if you say that trans women with a penis must not compete in women's sport. That's transphobic.



Genitals do not play sports. What part of a penis is related to tennis? How does that 'level' any playing field? https://t.co/h7ZLsCVOQy Dr. Rachel McKinnon(@ rachelvmckinnon) link

Navratilova bond vervolgens enigszins in door haar oorspronkelijke tweet te verwijderen, maar liet zich niet verder onbetuigd na de uithaal van McKinnon. “Nogmaals sorry als ik ook maar iets gezegd heb dat in de buurt van transfobisch komt. Ik wou er niemand kwaad mee doen. Ik zal mezelf beter inlichten over het onderwerp en tot dan zal ik er over zwijgen. Maar Rachel, jij mag dan wel een experte zijn wat betreft transgenders, je bent een stout iemand.”

En zo bleef McKinnon, die regelmatig tweet over het onderwerp, kwaad op Navratilova. “Het is niet omdat je in het verleden veel gewonnen hebt dat je je nu alles kan veroorloven. Je hebt nog altijd iets heel fout gezegd.” McKinnon zei vorige maand in een interview met de BBC dat ze meer dan 100.000 haatberichten op Twitter heeft gekregen na haar wereldtitel, waaronder zelfs doodsbedreigingen. Jen Wagner-Assali, die toen het brons pakte en zag hoe McKinnon won, vond haar goud onfair en wil dat de UCI de regels verandert.

Happy thoughts going out to all my trans and queer siblings, especially if today is one of the hardest days of the year.



You are loved.



You are worth loving.



💜🌈🦄✊ Dr. Rachel McKinnon(@ rachelvmckinnon) link