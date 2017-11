"Je eigen speler uitfluiten, nog voor hij een bal heeft geraakt, wie doet dat nu?" Supportersfederatie 1895 wil geen clubkleuren meer zien tijdens wedstrijden van de Rode Duivels Dietert Bernaers

De match België-Japan in het stadion van Club Brugge was geen hoogvlieger op het terrein, en ook niet in de tribunes. Toen ex-Anderlecht speler Steven Defour inviel, werd hij prompt uitgefloten door de eigen 'supporters'. "Dat waren Brugge-fans die het maar niets vonden dat de 'vijand' op hun terrein verscheen", klinkt het. De supportersfederatie veroordeelt het gedrag en gaat ingrijpen. De voetbalbond vindt het geen reden om niet langer interlands in clubstadions te spelen. "We passen onze politiek niet aan voor een stel onverlaten."

Zelfs wie gewoon thuis in de zetel zat, wist niet goed wat hij hoorde bij de invalbeurt van Steven Defour in de 84ste minuut. Nog voor hij één bal had aangeraakt, werd de ex-speler van Genk, Standard en Anderlecht keihard uitgefloten door... de eigen fans. Even daarvoor hadden diezelfde Belgische supporters ook al 'anti-Buffalo' gezongen toen bij Japan Kubo van AA Gent inviel. "Dat er op Kubo geroepen werd, kon ik nog enigszins begrijpen", zegt Michael Vandersteen, voorzitter van De Bemvoort, de grootste supportersclub van de Rode Duivels. "Uiteindelijk speelt hij voor Japan, de tegenstander. Maar dat geroep en gefluit naar Defour: not done. En ik mag het zeggen, want ik ben zelf een Brugge-supporter."

"Ik heb zelf niets geroepen toen Defour of Kubo op het veld kwamen", zegt een diehard Brugge-supporter die ook al jaren de Rode Duivels volgt. "Maar dat komt misschien door mijn leeftijd, toen ik nog wat jonger was, had ik het waarschijnlijk wel gedaan." (lacht)

Geen clubkleuren

Dat supporters een duur ticket betalen om vervolgens een eigen speler te gaan uitjouwen, mag dan voor de gemiddelde buitenstaander onbegrijpelijk zijn, de Brugge-supporter - die liever anoniem blijft - verstaat de reactie van zijn collega-fans wél. "Het hele jaar is Anderlecht de aartsvijand. De harde kern voelt niets dan haat voor gasten die er spelen of gespeeld hebben. Het zou toch hypocriet zijn om ze dan ineens te gaan aanmoedigen, zeker als ze in jouw stadion spelen? Ik zag na de match zelfs oproepen om het stadion te gaan helpen opkuisen: 'Er hebben Anderlechtfans op onze stoeltjes gezeten'."

Kortom, de clubkleuren primeren op de nationale eendracht, zelfs wanneer de Rode Duivels spelen. "Bij een kleine minderheid is dat het geval", geeft Tijs Cools van de overkoepelende supportersfederatie 1895 toe. "Maar ze waren dinsdag inderdaad wel luid en duidelijk te horen. Wij betreuren dat enorm en gaan ook stappen ondernemen om dit gedrag eruit te krijgen. In onze volgende nieuwsbrief gaan we alle supportersclubs erop aanspreken. We zullen in de toekomst ook niet langer dulden dat er - zoals bijvoorbeeld tijdens de kwalificatiewedstrijd in Estland - met vlaggen van Antwerp of Beveren wordt gezwaaid. Als de nationale ploeg speelt, horen de clubshirts in de kast. Zo eenvoudig is het."