“Ik zal er altijd zijn voor mijn familie”: Rode Duivel Michy Batshuayi ontkent dat hij ziek dochtertje aan lot overlaat KVDS

28 januari 2020

16u01 0 Rode Duivel Michy Batshuayi (26) heeft voor het eerste gereageerd op de beschuldiging dat hij zijn zieke dochtertje Daya aan haar lot zou overlaten. Afgelopen weekend vertelde Gitte Vander Elst (27) in Het Laatste Nieuws hoe ze in 2017 zwanger raakte van de voetballer tijdens een nacht in Londen en hoe hij er alles aan doet om geen band met zijn kind te moeten hebben.

In haar aangrijpende getuigenis vertelde Vander Elst hoe Batshuayi haar aanvankelijk probeerde te overtuigen om een abortus te plegen toen ze zwanger bleek, maar ze weigerde.In 2018 verplichtte de rechtbank de Rode Duivel een DNA-test te ondergaan. Toen die positief bleek, werd hij verplicht om een maandelijkse alimentatie te betalen. Een paar keer na elkaar kwam de betaling er niet door. Daarop werd een uitvoeringsprocedure gestart en een klacht ingediend wegens familieverlating. Intussen zuiverde Batshuayi zijn achterstallige alimentatie aan.

Reactie

Het Laatste Nieuws werd verscheidene keren wandelen gestuurd toen het een reactie op het verhaal probeerde te krijgen van Batshuayi, maar nu heeft hij toch gereageerd via RTL Sport.





“Als publiek figuur heb ik een voorbeeldfunctie”, klinkt het in een mededeling. “Maar dat rechtvaardigt op geen enkele manier de druk die ik de afgelopen dagen heb ervaren als gevolg van enkele artikels in de pers. Door een vergissing was er vertraging op de alimentatie die ik moest betalen, een alimentatie die ik niet betwist en die ik elke maand netjes aflos. Zodra ik de dagvaarding had ontvangen, heb ik betaald en het bedrag aangezuiverd. Zelfs de procureur vond dat ik geen inbreuk had gepleegd.”

Hij vindt de beschuldiging dat hij zijn dochtertje aan haar lot zou overlaten “vals en lasterlijk”. “De rechtbank heeft geoordeeld dat de eisen rond alimentatie die gesteld werden, buiten alle proporties zijn”, zegt hij. “Wat betreft de juridische bloedverwantschap die men wil afdwingen, kan ik alleen maar zeggen dat die het voorwerp uitmaakt van een onderzoek. Wat mij betreft, heb ik maar één boodschap: ik ben er en ik zal er altijd zijn voor mijn familie.”