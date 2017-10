'Ik wil weten of ik écht carrière in het voetbal kan maken' Usain Bolt plant week training met Borussia Dortmund Valerie Hardie

15u42 0 AFP Usain Bolt vermaakte zichzelf, zijn maatje Lewis Hamilton én het publiek zondag tijdens de GP van de VS in Austin. Usain Bolt is intussen meer dan twee maanden op pensioen als atleet, maar zich vervelen doet de Jamaicaan allerminst. Hij reist voor zijn sponsors van de ene afspraak naar de andere en neemt de tijd om over zijn toekomst na te denken. Eén zaak staat vast: een comeback maakt de olympische kampioen niet. “Michael Jordan en Muhammad Ali leerden me om dat niét te doen.”

Op 12 augustus nam Usain Bolt in mineur afscheid van de atletiek. De 31-jarige Jamaicaan blesseerde zich aan de hamstrings tijdens de finale van de 4x100m. Die blessure is intussen zo goed als verleden tijd en over twee weken mag Bolt weer beginnen trainen. Voor een comeback? Neen dus. Die mogelijkheid boorde hij tijdens de Grote Prijs van de VS, waar hij als VIP wat dolde met zijn goede maat Lewis Hamilton, meteen de grond in. “Ik heb van Michael Jordan en Muhammad Ali geleerd om niet uit pensioen terug te keren. Dat was geen succes. Ik ga verstandig zijn. Ik heb bereikt wat ik wilde bereiken en daarmee uit.”

Photo News Op 12 augustus zat de carrière van Usain Bolt als atleet erop. Al was het afscheid er wel eentje in mineur: met een blessure in de finale van de 4x100m.

Bolt stelt zich nu nieuwe doelen. Uiteraard blijft hij ambassadeur voor zijn belangrijkste sponsor Puma - in ruil voor een loonbriefje van vier miljoen dollar per jaar - maar Bolt heeft nog prioriteiten en dàt is waarom hij weer wil trainen, zo zei hij aan de Franse krant l’Equipe: “Ik wil in conditie zijn om me te testen in het voetbal. Het kan me niet schelen wat andere mensen ervan denken, maar dat is wat ik wil doen. Ik wil weten of ik écht carrière in het voetbal kan maken. Of dat ik dat spoor beter verlaat. Als ik zou inzien dat ik het niveau niet aankan, dan zou me dat niet storen om te bekennen: ‘Houd er maar mee op, Usain’.”

Vorig jaar gaf Bolt al aan dat hij bij Borussia Dortmund een weekje wil meetrainen. Die vraag is bij de Duitse club niet in dovemansoren gevallen. “We gaven Bolt ons woord. Hij is hartelijk welkom als hij zich wil meten met onze spelers. Ik heb een afspraak met de baas van Puma en we gaan dat thema in onze agenda opnemen,” zei voorzitter Hans-Joachim Watzke. Mogelijk doet Bolt mee in november of maart, wanneer de competitie in de Bundesliga stil ligt door interlandverplichtingen.

Opvolging

Of Bolt op zijn 31ste nog profvoetballer kan worden, is hoogst onzeker. Niet vergeten: de grote man sukkelde de afgelopen jaren met een hele hoop blessures. Dan maakt de meervoudige olympische kampioen meer kans om een rol van betekenis te kunnen spelen in zijn eigen sport. Als functionaris bij of ambassadeur van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) of als raadgever van de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk, zijn gedoodverfde opvolger op de spurt. “Elke keer dat hij een probleem heeft, belt hij mij of stuurt hij mij een berichtje. Ik probeer hem zo goed mogelijk advies te geven.”

En dan is er nog de kwestie van zijn eigen opvolging. Of er geen Usain Bolt junior komt? “Jullie weten dat ik al vijf jaar een vaste vriendin heb. We spraken er al over om een gezin te stichten. In de nabije toekomst.”