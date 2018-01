“Ik was 15 tijdens de griezeligste nacht van mijn leven en ik dacht dat ik zou sterven”: McKayla Maroney (22) beschrijft misbruik op proces tegen ex-arts Amerikaans turnteam Koen Van De Sype

19 januari 2018

11u22

Bron: The Washington Post, Daily Mial 100 “Het begon toen ik 13 of 14 jaar oud was, tijdens een van mijn eerste trainingskampen met het nationale turnteam. Het eindigde pas toen ik de sport vaarwel zei.” McKayla Maroney (22), de Amerikaanse turnster die in 2012 olympisch goud in de wacht sleepte, heeft tijdens het zedenproces tegen de voormalige arts van het Amerikaans turnteam een pakkend getuigenis laten voorlezen in de rechtszaal.

Larry Nassar werd begin vorige maand nog tot 60 jaar cel veroordeeld voor het bezit van kinderporno en staat nu terecht voor seksueel misbruik van minderjarige turnsters. In november pleitte hij schuldig aan zeven verkrachtingen van meisjes in Michigan. Daarvoor kan hij tot levenslang krijgen. Deze week zouden meer dan 100 meisjes en vrouwen het woord nemen tijdens het proces.

Slaappil

Onder hen McKayla Maroney. Ze was zelf niet aanwezig, maar liet haar getuigenis voorlezen door iemand van het Openbaar Ministerie. “Ik was 15 jaar tijdens de griezeligste nacht van mijn leven”, vertelt ze. “Ik had met het team een hele dag en nacht gevlogen naar Tokio (voor een competitie, red). “Hij had me een slaappil gegeven op de vlucht en het volgende dat ik me herinner was dat ik alleen met hem was op zijn hotelkamer en dat hij me een ‘behandeling’ gaf. Ik dacht dat ik zou sterven die nacht.” (lees hieronder verder)

Omdat ouders niet aanwezig mochten zijn op de trainingen van het Amerikaanse turnteam, kon Nassar volgens Maroney gewoon zijn gang gaan. “Mijn familie torst een vreselijk en onterecht schuldgevoel met zich mee”, aldus de voormalige turnster in haar verklaring. “Larry Nassar verdient het om de rest van zijn leven achter de tralies te zitten. Niet alleen om wat hij mij, mijn teamgenoten en zo veel andere kleine meisjes heeft aangedaan, maar ook zodat hij nooit meer een ander kind kwaad kan doen. Ik dring erop aan om hem de maximumstraf te geven.”

Droom

Ze gaf ook aan dat ze sinds ze naar buiten kwam met haar verhaal, veel steunende reacties kreeg. “Mensen moeten weten dat seksueel misbruik van kinderen overal gebeurt, niet alleen in Hollywood. Ik had een droom om naar de Olympische Spelen te gaan en de dingen die ik daarvoor moest doorstaan, waren onnodig en walgelijk”, klinkt het nog. (lees hieronder verder)

Ze wijst ook met een beschuldigende vinger naar Michigan State University, het Amerikaanse turnteam en het Olympisch Comité van de Verenigde Staten. Volgens haar waren er al sinds eind jaren 90 klachten over het gedrag van Nassar, maar werd daar niets mee gedaan. “Als zij op hun hoede waren geweest voor de rode vlaggen, zou ik Nassar nooit ontmoet hebben, dan zou ik nooit door hem ‘behandeld’ zijn geweest en dan zou hij me nooit hebben kunnen misbruiken.”

Medaille

Maroney getuigde voor het eerst over het misbruik in oktober en vertelde toen dat Nassar haar misbruikt had tot ze het turnen vaarwel zei, na de wereldkampioenschappen in 2013. Ze verklaarde dat hij haar gemolesteerd had op de Olympische Spelen in Londen in 2012, waar ze zowel een gouden als een zilveren medaille in de wacht wist te slepen met het team. Ook haar collega’s Simone Biles, Gabby Douglas en Aly Raisman vertelden dat Nassar hen aanrandde.

Nassar uitte al zijn ongenoegen over de hele reeks getuigenissen van slachtoffers die deze week op het programma staan. Hij schreef een brief waarin hij rechter Rosemarie Aquilina er onder meer van beschuldigde er “een mediacircus” van te maken en dat het niet goed was voor zijn mentale gezondheid. De rechter maakte de brief gisteren openbaar en gaf hem lik op stuk. “Je kan het hard vinden om daarnaar te moeten luisteren”, zei ze hem. “Maar dat is niets in vergelijking met wat jouw slachtoffers moesten doorstaan toen ze duizenden uren in jouw handen waren.”