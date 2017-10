"Het is mogelijk dat hij zijn niveau na een lange revalidatie weer haalt, maar dat wordt niet makkelijk" JDK/ JVDV

08u51 0 TDW Jan Bakelants (31) is gisteren vanuit Como eindelijk naar België gerepatrieerd, na zijn zware val zaterdag in de Ronde van Lombardije. Nader onderzoek bracht naast zeven gebroken ribben en twee gebroken ruggenwervels ook nog een fractuur in twee lendenwervels aan het licht. Vandaag ondergaat Bakelants in het Leuvense UZ Gasthuisberg een dringende operatie.

Een opluchting, die repatriëring. "Jan werd met de beste zorgen omringd in Italië, maar het Ospedale Sant'Anna in San Fermo della Battaglia was toch eerder aan de kleine en bescheiden kant", zegt manager Dries Smets. "Door onder meer een hemothorax, waarbij er bloed in de longen lekt, was het niet mogelijk om hem vroeger over te brengen naar België. Inmiddels is zijn toestand gestabiliseerd. Als alles goed gaat, wordt hij vandaag geopereerd. Een noodzaak, gezien de onstabiele breuken in de lendenwervel L3."





Klinkt u wellicht als Chinees in de oren, dat laatste. Daarom legden we de medische update even voor aan twee 'onafhankelijke' dokters. "De impact van de breuken van de ruggenwervels zijn niet zo nefast, daarvoor volstaat wellicht het dragen van een korset", zegt Jan Mathieu, ex-ploegdokter van Lotto-Soudal en tegenwoordig actief bij de Telenet-Fidea Lions. "Ook de lendenwervelbreuken hadden erger gekund. Bij L1 en L3 gaat het om de bovenste lendenwervels. L5, bij voorbeeld, situeert zich helemaal onderaan in de rug. Van daaruit komt tijdens het fietsen veel meer kracht. Hoe 'lager' de breuken, hoe ingewikkelder het genezingsproces."





Ook Kris Van der Mieren, dokter bij de Belgische bond, kijkt optimistisch naar de situatie van Bakelants. "Hij heeft wel geluk gehad dat er geen verlamming opgetreden is. Zelfs bij een domme val kan de minste verschuiving van het ruggenmerg daarvoor volstaan. Maar zonder neurologische schade zullen zijn blessures goed genezen. Het blijft wel afwachten hoe de rugspieren rondom zullen reageren. Jan zijn sterkte is bergop rijden. Daar komt veel kracht vanuit de rug aan te pas. Het zal de nodige training vergen om zijn spieren weer op te trainen. Het wordt dus geen makkelijk jaar. Maar het is zeker mogelijk om opnieuw een topniveau te halen." (JDK/VDVJ)





